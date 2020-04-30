Konsensüs nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre konsensüs mü, konsensus mu?

Konsensüs nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre konsensüs mü, konsensus mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘konsensüs’tür. Konsensüs mü, konsensus mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘konsensüs'tür.

KONSENSÜS NE DEMEK: Uzlaşma anlamındadır.

KONSENSÜS NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin konsensüs mü, konsensus mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı konsensüs şeklinde olmalıdır.

konsensus (Yanlış kullanım)

konsensüs (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yılan hikayesine dönen sorunda konsensüs sağlandı.”