Melek Mosso konseri de iptal edildi

Aynur Doğan, Niyazi Koyuncu, Apolas Lermi derken bu sefer de Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da düzenlenecek olan Melek Mosso konseri iptal edildi.

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Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında Melek Mosso, Derya Uluğ ve Funda Arar'ın farklı günlerde konser vermesi planlanıyordu. Mosso, 3 Haziran’da Meydan AVM’de sahne alacaktı. Buna ilişkin afişler de yerel basınla paylaşılmıştı.



Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi tarafından dün ortak yayınlanan açıklamada, belediyenin “halkın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan” konserler düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, Melek Mosso konserinin iptal edilmesi talep edilirken, “Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul edilmeyecektir” ifadesine yer verildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de akşam saatlerinde Twitter hesabından konserlerin afişini yeniden paylaştı. Mosso’nun konserine burada yer verilmediği görüldü. Uluğ ve Arar’ın konser programı ise değişmedi.

Vakıf ve dernek, belediye başkanının paylaşımının ardından “teşekkür” mesajı yayınladı. Mesajda, kendilerine kayıtsız kalmayan yöneticilere teşekkür edildi.

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