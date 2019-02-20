Mercan Selçuk Dans Topluluğu’ndan yeni hikaye: Uyanış

Klasik Türk müziğinin üstadı Münir Nurettin Selçuk’un torunu ve ünlü müzisyen Timur Selçuk'un kızı koreograf dansçı Mercan Selçuk ismini verdiği dans toplululuğu ile yeni hikayeler yaratmaya devam ediyor.

Mercan Selçuk Dans Topluluğu, insanlığın gelişen modern dünyada doğadan kopuşunu, kendi özünden uzaklaşmasını ve kaybetmeye başladığımız duyguları, aşkı, zarafeti ve naifliği yeniden bulma yolculuğunu anlatan “Uyanış” performansının galası ile 10 Mart tarihinde UNIQ Istanbul sahnesinde olacak.

50 kişiden oluşan dans ve bale grubunun anlattığı hikayenin kurgu ve koreografisi Mercan Selçuk'a ait. Klasik bale ve modern dans sanatını birleştirdiği koreografilerini, hem Batı hem Türk bestecileriyle buluşturan Mercan Selçuk, sevdikleri müziklerle hikayeleri buluşturup beden diliyle anlatmayı seçtiklerini söylüyor.

‎Sloganlarının “Sanat, hayatı yaşanılır kılmak için en güzel hediye” olduğunu belirten Mercan, en büyük amaçlarının insanların gönlüne dans sevgisini düşürmek ve yaymak olduğunu ekliyor.