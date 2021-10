Muhammed Ali’nin çizimleri 1 milyon dolara satıldı

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin çizimleri açık artırmada rekor fiyata satıldı. 2016 yılında yaşamını yitiren boksörün 26 çizimi 1 milyon dolara alıcı buldu.

Boks dünyasının efsanevi isimlerinden olan Muhammed Ali’nin çizimleri dün gece New York’taki Bonhams müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.



Aralarında Sting Like a Bee (Arı gibi soktu) isimli çizimin de olduğu 26 çizim, resim ve tablo toplam 1 milyon dolara satışa çıktı.



Sting Like A Bee, 425 bin dolara satılırken bu fiyat daha önce uzmanların belirlediği tahmini satış fiyatını da 10’a katladı.

Bonhams yetkilileri, Muhammed Ali’nin hayatı boyunca çizim yaptığını ve babasının da kendisini bu konuda sık sık teşvik ettiğini duyurdu.