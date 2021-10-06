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Muhammed Ali’nin çizimleri 1 milyon dolara satıldı

Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin çizimleri açık artırmada rekor fiyata satıldı. 2016 yılında yaşamını yitiren boksörün 26 çizimi 1 milyon dolara alıcı buldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:24 - 06 Ekim 2021 Güncellenme:
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Muhammed Ali’nin çizimleri 1 milyon dolara satıldı

Boks dünyasının efsanevi isimlerinden olan Muhammed Ali’nin çizimleri dün gece New York’taki Bonhams müzayede evi tarafından satışa çıkarıldı.

Aralarında Sting Like a Bee (Arı gibi soktu) isimli çizimin de olduğu 26 çizim, resim ve tablo toplam 1 milyon dolara satışa çıktı.

Sting Like A Bee, 425 bin dolara satılırken bu fiyat daha önce uzmanların belirlediği tahmini satış fiyatını da 10’a katladı.

Eserler arasındaki Sting Like a Bee rekor fiyata satıldı.

Bonhams yetkilileri, Muhammed Ali’nin hayatı boyunca çizim yaptığını ve babasının da kendisini bu konuda sık sık teşvik ettiğini duyurdu.

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