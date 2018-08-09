Müslüm’ün senaristlerinden Muhterem Nur’a teşekkür

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Merakla beklenen Müslüm filminin senaryosunu Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi kaleme aldı. Müslüm Gürses’in insanı derinden sarsarak şaşırtan hayatını anlatan filmin senaristleri, senaryoya katkılarından dolayı Muhterem Nur'a teşekkür etti. Dijital Sanatlar/ICNN tarafından sinemaya uyarlanan filmle ilgili “Teklif gelince derhal bu yola kendimi attım” diyen Hakan Günday, “Çünkü bu hem ciddi bir sorumluluk hem de çok büyük bir ismi tanımak için olağanüstü bir fırsattı benim için. Bir sanatçının hayatını anlatmaktı söz konusu olan. Kendi sesini, kendi kültürünü var etmiş çok büyük bir sanatçı. Bu bir keşif süreciydi aynı zamanda. Bir insanı tanımak, hayatla nasıl başa çıktığını ve mücadele ettiğini görmek ilham vericiydi. Muhterem Nur'un katkılarıyla öğrenme ve ilham alma süreci” açıklamasını yaptı.

MUHTEREM NUR’A TEŞEKKÜRLER



Gürhan Özçiftçi ise senaryo yazımında dikkat ettikleri noktaları şöyle anlattı: “Doğru anlatabilmek için Müslüm Baba nasıl bir karakterdir sorusunun cevabı üzerine çok düşündük, kafa yorduk. Sanatçının güçlü yönlerini, savaşını ortaya koyduk. Müslüm Gürses'i herkes tanıyor ama bu filmi izleyince Müslüm Baba'yı hiç tanımadıklarını anlayacaklar. Muhterem Nur'a bu yolu bize açtığı ve bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz.”

26 Ekim'de vizyona girecek Müslüm’de Ketche ve Can Ulkay yönetmen koltuğunda oturuyor. Filmin başrolünde ise Timuçin Esen bulunuyor.