Müzeler online’da

Pandemi kültürel mirasımızı ayakta tutan, koruyan ve bizlerle buluşturan müzeleri de olumsuz etkiledi. UNESCO ve ICOM tarafından Aralık 2019 yılında yayımlanan rapora göre; dünyadaki müzelerin yaklaşık yüzde 13'ü bir daha açılmama tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü büyük gelir kaybı yaşıyorlar. Ancak birçoğu projelerine devam ederek, sanal turlar da düzenliyor. İşte onlardan bazıları…

Koleksiyonlardan Bir Seçki: 18 Mayıs Müzeler Haftası'nda yenilenen teşhiriyle açılan İstanbul Beyoğlu'ndaki Yapı Kredi Müzesi'nin koleksiyonları numismatik ve etnografik olmak üzere iki ayrı bölümde korunuyor. Dolayısıyla yeni teşhirde de müze mekanı iki ana bölümde gezilebiliyor. Müzede farklı dönemlere ait sikkeler, tombaklar, gümüş eşyalar, cep saatleri ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait eşyalar yeni içerik ve modern bir müze tasarımıyla ziyaretçilere sunuluyor. Müze haftanın yedi günü ziyarete açık ve ücretsiz. Ayrıca Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık web sitesi üzerinden ulaşılabilecek 3D sanal müze turu da yakında ziyarete açılacak.

Bir Yürüyüş: İstanbul Dolapdere'deki Çağdaş Sanat Müzesi Arter, Müzeler Haftası'nda Ses, Heykel ve Sessizliği Deneyimlemek: “Yağmur Ormanı V (varyasyon 3)”te Bir Yürüyüş başlıklı çevrimiçi sergiyi ve koleksiyonundan 50'den fazla yapıtı kullanıcılarla buluşturuyor. Arter'in hazırladığı yeni çevrimiçi içerikler, 80 ülkeden 2 bini aşkın kültür sanat kurumunun yer aldığı Google Arts & Culture platformunda erişime açıldı. Arter'in çevrimiçi olarak erişime açtığı diğer içerikler arasında, kurumun koleksiyonundan oluşturulan güncel sergilerindeki yapıtlar da bulunuyor.

Hepsi bir ‘tık' uzağınızda: Müzeler Haftası'nda Anıtkabir, Dolmabahçe Sarayı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı Sarayı, Rahmi M. Koç Müzesi, Troya Müzesi, Göbeklitepe Örenyeri, Zeugma Müzesi, Hatay Arkeoloji Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Etnoğrafya ve Oyuncak Müzesi'nin de aralarında bulunduğu pek çok müze online gezilebilecek.