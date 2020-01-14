Nazım Hikmet 118 yaşında! Nazım Hikmet Ran kimdir? İşte en güzel Nazım Hikmet şiirleri…

Türk edebiyatının en önemli isimlerinden olan Nazım Hikmet Ran'ın bugün 118. doğum günü. 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya gelen usta şair 1963'te Rusya'da hayatını kaybetmiştir. Yazarın ölümünün üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen şiirleri ve eserleriyle anılmaya devam ediyor. Peki Nazım Hikmet kimdir? Eserleri neler? İşte en güzel Nazım Hikmet şiirleri ve hayatı hakkında bilinmeyenler...

Edebiyatımızın önemli isimlerinden biri olan Nazım Hikmet Ran 15 Ocak 1902’de Selanik’te dünyaya gelmiştir. Hem yazdığı eserlerle hem de siyasi düşünceleri nedeniyle tarihte önemli yeri olan Nazım Hikmet Ran’ın hayatı hakkındaki tüm detayları sayfamızda sizler için derledik. Peki Nazım Hikmet kimdir? İşte eserleri, hayatı ve en güzel şiirleri.

NAZIM HİKMET RAN KİMDİR?

15 Ocak 1902 yılında Selanik’te dünyaya gelen Nazım Hikmet, ilk şiiri Feryad-ı Vatan’ı 1913 yılında kaleme almıştır. Mekteb-i Sultani’de öğrenim görmeye başlayan Nazım Hikmet, bir aile toplantısında yazdığı kahramanlık şiirini okuması ile Bahriye Nazırı Cemal Paşa tarafından keşfedildi. Bahriye Mehtebi’ne giderek öğrenimini başarı ile tamamladı. Mezuniyetinin ardından Hamidiye gemisinde stajyer subay olarak göreve başladı. Bir süre sonra bazı nedenlerden dolayı ordudan ayrıldı.

Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Moskova’da Doğu Emekçileri Komünist Üniversitesi’nde Siyasi Bilimler ve İktisat bölümü okudu. İlk şiir kitabı 28 Kanunisani’i Moskova’da yayınladı. Ardından Türkiye’ye dönerek Aydınlık Dergisinde çalışmaya başladı. Dergide yazdıkları şiir ve yazılardan ötürü hakkında 15 yıl hapis istendi. O sırada Sovyet Rusya’ya gitti. 1928 Af Kanunu ile cezası kaldırıldı. Tekrak Türkiye’ye dönerek Resimli Ay dergisinde yazılar yazmaya başladı. 1938 yılında burada da yazdıklarından dolayı 12 yıl hapis cezası aldı. 1951 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Türk Vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmet, büyük dedesinin memleketi olan Polonya vatandaşlığına geçti ve Borzecki soyadını aldı. 3 Haziran 1963 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

ŞAİRLİK HAYATI

Nazım Hikmet ilk şiirlerini hece ölçüsü kuralları içinde yazdı. Yazdıkları le kısa zamanda diğer şairlere fark attı. Hece ölçüsü ile yetinmeyerek şiirleri için başka formlar bulma arayışına girdi. Sovyet Rusya’da kaldığı yıllar sırasında şiirlerinde bulmaya çalıştığı yeni ve farklı formlara ulaştı. Bu sebeple hem içerik hem de biçim yönünden dönemin şairlerinden farklı bir yol izledi. Şiirlerinde uzun yıllar benimsediği hece ölçüsünden vazgeçerek serbest ölçüde yazmaya başladı. Yine o dönem Sovyet şairlerinden esinlenerek şiirlerine farklı bir boyut kazandırdı. Yazdıkları Fikret Kızılok, Cem Karaca, Fuat Saka, Grup Yorum, Ezginin Günlüğü, Zülfü Livaneli gibi usta sanatçılar tarafından seslendirildi. Buna ek olarak birçok eseri de Yeni Türk’ün eski üyelerinden Selim Atakan tarafından bestelendi.

Yine Fuat Saka tarafından iki adet şiiri bestelenerek albüme dahil edildi. UNESCO tarafından Nazım Hikmet Yılı olarak kabul edilen 2002 yılında dönemin ünlü bestecisi Suat Özönder, “Şarkılarda Nazım Hikmet” isimli albüm oluşturdu.

Dava ve Sürgün Yılları

1925 – Ankara İstiklâl Mahkemesi Davası

1927 – 1928- İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası

1928 – Rize Ağır Ceza Mahkemesi Davası

1928 – Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Davası

1931 – İstanbul İkinci Asliye Ceza Mahkemesi Davası

1933 – İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası

1933 – İstanbul Üçüncü Asliye Ceza Mahkemesi Davası

1933 – 1934 – Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Davası

1936 – 1937 – İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Davası

1938 – Harp Okulu Komutanlığı Askerî Mahkemesi Davası

1938 – Donanma Komutanlığı Askerî Mahkemesi Davası

NAZIM HİKMET RAN ŞİİRLERİ

Ağlamak Meselesi

“Nasıl etmeli de ağlayabilmeli

farkına bile varmadan?

Nasıl etmeli de ağlayabilmeli

ayıpsız,

aşikare,

yağmur misali?”

Anlayamadılar

“Biz ince bel, ela göz, sütun bacak için sevmedik güzelim

Gümbür gümbür bir yürek diledik kavgamızda

Ateşin yanında barut, barutun yanında ateş olasın diye!.. .

Rakı sofralarında söylenip, acı tütün çiğnercesine sevdik

ANLAYAMADILAR…”

Ruhum

“Ruhum

gözlerini yumuşacık yum

kucağımdaymışsın gibi bırak kendini

ninni,

uykunda unutma beni

ninni…

Gözlerini yumuşacık yum

yeşil ela gözlerini

ninni ruhum ninni

Sen yukarda yemişli dalların içindesin,

yeşil gözlerin güneş dolu,

dudakların bala bulanmış

ben ağacın dibindeyim,

bir ayağım çukurda…

Ben senden çok önce gideceğim,

sen bensiz kalacaksın ihtiyarlığında…”

Gözlerine Bakarken

“Gözlerine bakarken,

güneşli bir toprak kokusu vuruyor başıma.

bir buğday tarlasında, ekinlerin içinde,

kayboluyorum…

Yeşil pırıltılarla uçsuz bucaksız bir uçurum,

Durup dinlenmeden değişen ebedi madde gibi gözlerin:

sırrını her gün bir parça veren.

fakat hiç bir zaman;

büsbütün teslim olmayacak olan…”

Kar Kesti Yolu

“Kar kesti yolu

sen yoktun

oturdum karşına dizüstü

seyrettim yüzünü

gözlerim kapalı

Gemiler geçmiyor

uçaklar uçmuyor

sen yoktun

karşında duvara dayanmıştım

konuştum, konuştum, konuştum

ağzımı açmadan

Sen yoktun

ellerimle dokundum sana,

ellerim yüzümdeydi”

NAZIM HİKMET RAN’IN ESERLERİ

Dağların Havası, 1925

Güneşi İçenlerin Türküsü, 1928

835 Satır, 1929

Jokond ile Si-Ya-u, 1929

Varan 3, 1930

1+1=1, 1930

Sesini Kaybeden Şehir, 1932

Gece Gelen Telgraf, 1932

Benerci Kendini Niçin Öldürdü? 1932

Bir Ölü Evi, 1932

Kafatası, 1932

Orman Cücelerinin Sergüzeşti, 1932

Unutulan Adam, 1934

Portreler, 1935

TarantaBabu'ya Mektuplar, 1935

Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin Destanı, 1936

İt Ürür Kervan Yürür, 1936

Milli Gurur, 1936

Sovyet Demokrasisi, 1936

Alman Faşizmi ve Irkçılığı, 1936

Kurtuluş Savaşı Destanı, 1937

Yeşil Elmalar, 1938

La Fontaine'den Masallar, 1949

ÖLÜMÜNDEN SONRA YAYINLANAN ESERLER

Saat 21 – 22 Şiirleri, 1965

Enayi, 1965

Ferhad ile Şirin, 1965

İnek, 1965

İstasyon, 1965

Kan Konuşmaz, 1965

Yolcu, 1965

Yaşamak Hakkı, 1966

Bu Bir Rüyadır, 1966

Henüz Vakit Varken Gülüm, 2008

Öteki Defter, 2008

Büyük İnsanlık, 2011

Piraye'ye Mektuplar 1, 1998

Piraye'ye Mektuplar 2, 1998

Sanat ve Edebiyat Üstüne, 1998

Bizim Radyoda Nazım Hikmet, 2002

Yatar Bursa Kalesinde, 1991

Sanat, Edebiyat, Kültür, Dil, 1992

Çankırı'dan Piraye'ye Mektuplar, 2010

Bütün Şiirleri, 2007