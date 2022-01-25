Neil Young ile Spotify’ın arasına aşı karşıtı podcast girdi

Rolling Stone dergisinin haberine göre, efsane isim Neil Young, platformun en popüler podcast yayıncısı Joe Rogan'ın aşıyla ilgili yanlış bilgiler yaydığıyla ilgili endişelenmeye başlayınca müziğinin Spotify'dan kaldırılmasını talep etti.

Sozcu.com.tr

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Rolling Stone’un haberine göre; Neil Young, Spotify’a bugün tüm şarkılarını platformdan çıkarmak istediğini bildirmek için harekete geçiyor. Young, müzik platformuna 1″ya Young’a ya da Rogan’a sahip olabilir, ikisine birden değil” diye ültimatom veriyor.

Neil Young mektubuna, “Bunu yapıyorum çünkü Spotify aşılar hakkında sahte bilgiler yayıyor. Potansiyel olarak onlar tarafından yayılan dezenformasyona inananların ölümüne neden oluyor” diye ekliyor.

Bu ayın başlarında 270 bilim insanı ve tıp uzmanı, Joe Rogan Experience’ın bir bölümünde pandemi hakkında temelsiz komplo teorileri olarak nitelerken akış devini yanlış bilgilendirme politikası oluşturmaya çağırmak için açık bir mektup yayınladı.

31 Aralık programında, kendisine Covid-19 aşısının temelini oluşturan mRNA aşılarının mucidi adını veren doktor Robert Malone yer aldı. Malone, aşı karşıtı yanlış bilgileri yaydığı için Twitter’dan yasaklanmıştı. YouTube, Rogan podcast’inin bir kaydını sildi.

Pandeminin başlangıcından bu yana Spotify, Covid yanlış bilgileri içeren 20.000 podcast bölümünü kaldırdı. Şirket, bugüne kadar tahmini 11 milyon dinleyicisi olan Rogan’ın podcast’inin 40’tan fazla bölümünü sildi.

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