New York Filarmoni 400 gün sonra yeniden sahnede

Orkestra, koronavirüs salgınından sonra ilk defa Hudson Yards'daki kültür merkezi The Shed'de sahne aldı. Bu müzik ziyafetinden ise 150 kişilik maskeli bir kitle yararlanabildi.

İzleyiciler, elektronik biletleriyle konser alanına giriş sağlarken herkesten COVID-19 testi yaptırmış olmaları ya da yaptırdıkları iki doz aşının üzerinden en az 14 gün geçmiş olması beklendi. Bu koşulları sağlayamayanlar konsere alınmadı. Ayrıca girişte ateş ölçümü de yapıldı.

New York Filarmoni Orkestrası son olarak 10 Mart'ta mezzo-soprano Isabel Leonard ve şef Louis Langree ile Claude Debussy bestelerinin olduğu bir gece için müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. O zamandan beri sahneden uzak kalan müzisyenler pandemi döneminde “bandwagon” ismi verilen bir araçta performans sergileyerek zaman zaman şehri gezdiler ve New Yorklulara ulaşabildiler.

Konseri Filarmoni’nin müzik direktörü Jaap van Zweden değil, orkestradan uzun süredir arkadaşı olan Esa-Pekka Salonen yönetti.