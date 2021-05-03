New York Filarmoni yeniden sokaklara dönüyor

Corona virüsü salgını nedeniyle konser mekanları kapanan ve dinleyicilerinden uzak kalan orkestra, NY Phil Bandwagon 2 ismini verdiği gezici orkestrasıyla müzikseverlerle buluşmayı planlıyor.

Geçen yıl da Anthony Roth Costanzo başkanlığından gerçekleşen Bandwagon etkinlikleri bu yıl da devam edecek. Bu yıl biraz daha büyük bir organizasyon için Ford F-250 kamyonetler kiralayan orkestra, araçları kırmızı, beyaz ve siyah renklerle kaplayarak hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

MAYIS AYINDA PARKLARDA MÜZİK

New York Filarmoni'nin web sitesinde yaptığı açıklamaya göre; orkestra 7-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında New York’ta dört hafta sonu sürecek ve NY Phil Bandwagon 2 adı verilen bir festivale imza atacak. Orkestra, bu şekilde insanlarla yeniden bağ kurmayı hedeflerken yaptığı iş birlikleriyle de farklı sanatçıları desteklemeyi umuyor.

New York şehri çevresindeki dört parkı ziyaret edecek olan özel olarak hazırlanmış kamyonet, katlanan bir sahne, video için özel bir ekran, entegre ses ve ışıklandırma ile hazırlanıyor.

FARKLI TARZLARDAN SANATÇILARLA İŞ BİRLİĞİ

Orkestranın baş yöneticisi Deborah Borda yaptığı açıklamada, “Bandwagon 2, ortaklarımızın sesini duyurmamıza ve işbirlikçilerimizin çalışmalarını güçlendirmek için Filarmoni kaynaklarını kullanmamıza izin veriyor” dedi.

New York Filarmoni, gerçekleştireceği altı organizasyon ile 100’den fazla sanatçıyla ortaklık kurarak reggae, caz ve operadan dans, şiir, tiyatro, film ve görsel sanata kadar pek çok farklı sanatsal disiplini kapsayan 39 performans sergileyecek.

Filarmoni, pandeminin hayatımıza girmesinden bu yana kapılarını kapatmış ve 14 Nisan'da; kapanmasından tam 400 gün sonra ilk defa Shed’de iki gecelik özel canlı bir performansla geri dönmüştü. Orkestra, son zamanlarda da hem Bandwagon 2 için hem de Temmuz ayında Colorado’da düzenlenen Vail Müzik Festivali için hazırlanıyor.