Nükhet Duru: Birlikte güçlüyüz, İstanbul Sözleşmesi yaşatır

İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına yönelik tepki gösteren isimlerden birisi de usta sanatçı Nükhet Duru oldu.

Sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan iki maddeyi okuyan Duru, “Hukuki caydırıcılık ve geliştirilecek projelerle onbinlerce hayat kurtarabiliriz” dedi.

“Birlikte daha da güçlüyüz” mesajını paylaşan Duru, takipçilerine de çağrıda bulundu: “Herkesi bu İstanbul Sözleşmesi'nin bir maddesini yazıyla ya de video ile paylaşmaya davet ediyorum. Her zaman birlikte güçlüyüz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır.”