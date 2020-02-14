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Nükhet Duru ‘Hikayesi Var’ albümünü ünlü isimlerin katıldığı davetle tanıttı
Nükhet Duru ‘Hikayesi Var’ albümünü ünlü isimlerin katıldığı davetle tanıttı
Nükhet Duru’nun müzik hayatının en özel parçalarını, sevdiği ve seçtiği ünlü müzisyenlerle birlikte seslendirip, yeniden yorumladığı “Hikayesi Var” albümünün partisi dün akşam gerçekleşti. Davete Sıla'dan Kerem Bürsin'e, Kenan Doğulu'dan Birce Akalay'a pek çok isim katıldı.
Kültür Sanat 14 Şubat 2020 - 07:57

Nükhet Duru'nun yeni albümü “Hikayesi Var” önceki gece Dada Salon Kabarett'te düzenlenen ‘Listening Party'de davetlilere sunuldu. Nükhet Duru'nun sesi ve güzelliğiyle bir kez daha hayranlarını büyülediği geceye, ünlü sanatçının albümde birlikte şarkı söylediği Kenan Doğulu, Sıla, Funda Arar, Ceylan Ertem, Kalben, Sena Şener'in yanı sıra Kerem Bursin, Eda-Metin Özülkü, Merve Çağıran, Kaan Urgancıoğlu, Sinan Tuzcu, Ayta Sözeri, Birce Akalay, Polat Yağcı gibi isimler katıldı.

Nükhet Duru

Gece Okan Bayülgen'in Nükhet Duru'yu sahneye davet etmesiyle başladı. Nükhet Duru sahnede “Sanat hayatımın en özel ve en farklı albümlerinden biri çıkıyor. Bu albümde çok beğendiğim ve tarzıyla uyuştuğumu düşündüğüm isimlerle düet yaptık. Bu özel albüm de sevgiyi ve sevginin hatırlandığı bir gün olan 14 Şubat'ta çıkıyor” dedi.

Birce Akalay

Eda Metin Özülkü

Funda Arar Nükhet Duru Ayta Sözeri Sıla ve Kenan Doğulu

Kaan Urgancıoğlu Zeynep Oymak

Kenan Doğulu Nükhet Duru Ceylan Ertem

Nükhet Duru Kerem Bürsin

Selim Bayraktar Emel Karaköse

Sıla -Fotoğraflar Nükhet duru PR Ajansı

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