Nükhet Duru ‘Hikayesi Var’ albümünü ünlü isimlerin katıldığı davetle tanıttı

Nükhet Duru’nun müzik hayatının en özel parçalarını, sevdiği ve seçtiği ünlü müzisyenlerle birlikte seslendirip, yeniden yorumladığı “Hikayesi Var” albümünün partisi dün akşam gerçekleşti. Davete Sıla'dan Kerem Bürsin'e, Kenan Doğulu'dan Birce Akalay'a pek çok isim katıldı.

Nükhet Duru'nun yeni albümü “Hikayesi Var” önceki gece Dada Salon Kabarett'te düzenlenen ‘Listening Party'de davetlilere sunuldu. Nükhet Duru'nun sesi ve güzelliğiyle bir kez daha hayranlarını büyülediği geceye, ünlü sanatçının albümde birlikte şarkı söylediği Kenan Doğulu, Sıla, Funda Arar, Ceylan Ertem, Kalben, Sena Şener'in yanı sıra Kerem Bursin, Eda-Metin Özülkü, Merve Çağıran, Kaan Urgancıoğlu, Sinan Tuzcu, Ayta Sözeri, Birce Akalay, Polat Yağcı gibi isimler katıldı.

Gece Okan Bayülgen'in Nükhet Duru'yu sahneye davet etmesiyle başladı. Nükhet Duru sahnede “Sanat hayatımın en özel ve en farklı albümlerinden biri çıkıyor. Bu albümde çok beğendiğim ve tarzıyla uyuştuğumu düşündüğüm isimlerle düet yaptık. Bu özel albüm de sevgiyi ve sevginin hatırlandığı bir gün olan 14 Şubat'ta çıkıyor” dedi.