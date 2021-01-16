Online festivale 35 binden fazla kişi katıldı

Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiği festivallerle yüzlerce sanatçıyı milyonlarca müzikseverle buluşturan Milyon Yapım, bu yılın ilk festivalini online düzenliyor.

Umut Kuzey öncülüğünde, yüzde 100 Müzik’in desteği ve Red Bull’un katkılarıyla online etkinlik ve gösteri platformu Sosyo’dan canlı yayınlanan festivalin çekimleri Fişekhane’de gerçekleştiriliyor. 5 gün sürecek festivalin ikinci gününde dün Athena, Adamlar ve Sena Şener sahne aldı. İkinci günde konserleri 35 binden fazla kişi Sosyo uygulamasından canlı izledi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Athena geceye damgasını vururken, grubun vokalisti Gökhan Özoğuz, Milyonfest Online’da emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Bu zor zamanlarda böyle bir festival yapabilmek çok önemli. Bu festivali düzenleyen, böyle zamanlarda birlikte olmamızı sağlayan Milyonfest’e teşekkür ediyorum” dedi.

Sena Şener de pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, sanatçıların tekrar sahnelere dönebilmesine imkan yaratan Milyonfest’e teşekkür etti.

Milyonfest Online’ın üçüncü gününde bugün Mazhar Fuat Özkan, Manga ve Pamela müzikseverlerle buluşacak. Festivalde 16-17-18 Ocak tarihlerinde sahne alacak sanatçılar şöyle:

16 Ocak Cumartesi:

Mazhar Fuat Özkan – Manga – Pamela

17 Ocak Pazar:

Duman – Cem Adrian – Ceyl'an Ertem

18 Ocak Pazartesi:

Pentagram – Pinhani – Fatma Turgut