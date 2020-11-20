‘Operadaki Polis’te ikinci perde: Nefesliler kadrodan çıkarıldı

Ankara Devlet Opera Orkestrası sanatçıları, gerekli tedbirler alınmadığı için kendilerini ihbar etmiş ve Büyük Tiyatro’daki provayı polis basmıştı. Operayı karıştıran hareketli saatlerin ardından karar verildi. Orkestradaki tüm nefesli çalgılar, tüm dünyadaki örneklerinde olduğu gibi konser listesinden çıkarıldı.

Pandemi zirve yapmasına ve sokağa çıkma kısıtlaması dahil birçok ciddi tedbir kararına rağmen yeterli tedbir alınmadan çalışmaya zorlanan Ankara Opera Orkestrası sanatçıları, Salı günü kendilerini Sağlık Bakanlığı'na ihbar etmiş, provayı polis basmıştı.

Ankara Operası'nda yaşanan hareketli saatlerin ardından, beklenen karar çıktı. Cumartesi saat 15.00'te planlanan “Operet Gecesi” konserinin prova listesinden Nefesliler çıkarıldı. Provaya sadece yaylı ve vurmalı çalgıların katılacağı açıklandı.

DİĞER KURUMLARDAKİ SANATÇILAR DA RİSK ALTINDA

Nefesli çalgılar sadece opera orkestralarında yok. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı 6 senfoni orkestrasındaki nefesliler hâlâ sahneye çıkıyor. Türk sanat müziği toplulukları ve korolar da aynı durumda.

“NEFESLİ ÇALGILAR 4 BUÇUK METREYE BULAŞTIRIYOR”

Pandeminin yayılmasıyla birlikte dünyanın önde gelen sanat kurumları ciddi araştırmalar yaptırdı. Allmanya'da 9 A Plus orkestranın bulunduğu Berlin’de bilim insanlarının araştırmaları sonunda, nefesli sazlarda tükürüğün 3-5 metreye kadar ilerleyebildiği tespit edildi. Yapılan başka araştırmalarda bir opera sanatçısının şarkı söylerken yarattığı eforla 8 metreye kadar tükürük yoluyla zerre saçabildiği tespit edildi. Bu hem diğer sanatçılar hem seyirci için çok riskli. Bunun üzerine sadece az sayıda yaylı çalgının maske ve mesafe kuralları ile sahneye çıkmasının doğru olacağına karar verildi.

29 EKİM'DE SARAY'A NEFESLİLER SOKULMADI

Kültür sanat etkinlikleriyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne uygun olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Saray'da düzenlenen etkinlikte nefesli çalgılar yer almamıştı. Ankara Opera Orkestrası yaylı çalgılar ve bir piyano ile toplam 20 kişi konser vermişti. Oyuncular bir gün önce Covid-19 testine tabi tutulmuş ve nefesliler Saray'a alınmamıştı.

DÜNYADA DA HASSASİYET DEVAM EDİYOR

Berlin, Sidney, New York Metroplolitan, Rusya Bolşoy, İtalya La Scala dünyanın bilinen büyük operaların tamamı pandeminin ilk dalgasında tüm konserlerini tamamen iptal etmişti. Tüm dünyada hassasiyet devam ediyor. New York Metropolitan sezonu kapattı. Online canlı yayınlar yapılıyor. Avrupa neredeyse kapanmış durumda. Kapalı olmayan ortamlarda oda orkestraları kuruluyor. İngiltere'de yaylı çalgılarla az sayıda konser düzenleniyor.

SÖZCÜ'nün haberi üzerine yaşanan gelişmeler üzerine Kültür Sanat-Sen de bir açıklama yaptı. Alınması gereken tedbirler şöyle sıralandı:

Temsil ve prova sayılarının azaltılması

Temsili yapılacak eserlerin seçiminde daha az kadro ile yapılabilecek olanların tercih edilmesi

Maske kullanamadıkları için nefesli sazlar ve koronun programdan çıkarılması ya da daha az enstrüman kullanılarak yapılması,

Temsil sürelerinin 1 saatten az olması ve tek perdelik olması.