Oscar’a aday olan filmler ve oyuncular belli oldu

A Star Is Born ve Vice filmleri 8, Black Panther da 7 dalda Oscar’a aday. Black Panther En İyi Film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi. Roma ise En İyi Film dalında Oscar’a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film oldu.
91. Akademi Ödülleri için bu sene kadın yönetmenler arasından aday gösterilen olmadı.
Oscarlar 24 Şubat’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Adaylar şöyle:
The Favourite, Roma, A Star Is Born, Vice, Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody, Green Book, First Man, Mary Poppins Returns
BlacKkKlansman
Black Panther
Bohemian Rhapsody
The Favourite
Green Book
Roma
A Star Is Born
Vice
Spike Lee (BlacKkKlansman)
Pawel Pawlikowski (Cold War)
Yorgos Lanthimos (The Favourite)
Alfonso Cuarón (Roma)
Adam McKay (Vice)
Yalitza Aparicio – Roma
Glenn Close – The Wife
Olivia Colman – The Favourite
Lady Gaga – A Star Is Born
Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?
Christian Bale – Vice
Bradley Cooper – A Star Is Born
Willem Dafoe – At Eternity’s Gate
Rami Malek – Bohemian Rhapsody
Viggo Mortensen – Green Book
Amy Adams (Vice)
Marina De Tavira (Roma)
Regina King (If Beale Street Could Talk)
Emma Stone (The Favourite)
Rachel Weisz (The Favourite)
Mahershala Ali (Green Book)
Adam Driver (BlacKkKlansman)
Sam Elliot (A Star Is Born)
Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me)
Sam Rockwell (Vice)
Capernaum (Lübnan)
Cold War (Polonya)
Never Look Away (Almanya)
Roma (Meksika)
Shoplifters (Japonya)