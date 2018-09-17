Otel gibi sergi

20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 13. Contemporary Istanbul’da, bir otel odasının düşündürdüğü pek çok kavramın izini süren 'Blue Hotel-Every Room is Lonely' adlı sergilerden birine ev sahipliği yapan Conrad İstanbul Bosphorus Oteli aynı anda aynı sanatçıların odalarına müdahalelerinden oluşan sergileri ağırlıyor.

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İsmini Chris Isaac'ın popüler şarkısından alan ”Blue Hotel – Every Room is Lonely” sergisi eşzamanlı olarak Conrad İstanbul Bosphorus'taki odalarda başlayacak. Sergilerin ilki sanatçıların Conrad İstanbul Bosphorus'ta yer alan odalara ikincisi Contemporary İstanbul fuarındaki otel odası görünümlü standa sanatsal müdahalelerini kapsıyor.

Sergiler, bir otel odasının düşündürdüğü pek çok kavramın izini sürerken; özgürlük, yolculuk, aidiyet/aidiyetsizlik, yalnızlık, kültürel alışveriş, manzara, konfor, huzur, sorumluluk, arzu ve yaşanmışlık gibi temalara dokunuyor.

Conrad İstanbul Bosphorus otel odalarında ve Contemporary İstanbul standında işleri yer alacak sanatçılar şöyle: Ayça Ceylan, Çınar Eslek, Levent Morgök, Kirkor Sahakoğlu, Ani Setyan ve Tan Taşpolatoğlu…