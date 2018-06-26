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Oyuncular Sendikası sezonu dayanışma partisi ile kapatıyor
Oyuncular Sendikası sezonu dayanışma partisi ile kapatıyor
Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası, 4 Temmuz'da düzenleyeceği partiyle, hem sezonu kapatacak hem de elde edilen gelirle dayanışmayı yükseltecek. 
Kültür Sanat 26 Haziran 2018 - 12:37

Oyuncular Sendikası ve Sinema Televizyon Sendikası tarafından çalışma koşullarının iyileştirmesi amacıyla düzenlenecek parti, Moda Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Partide Cem Uslu, Halil Sezai, Mert Fırat, Onat Esenman, Ögem Yılmaz, Selim Demirdelen, Selcan Özgür, Türkü Turan, Ümit Ünal'ın DJ performansları olacak. Biletler 50 TL’ye satılacak.

Tarih: 4 Temmuz 2018 Çarşamba
Yer : Moda Sahnesi / Osmanağa Mahallesi, Halil Ethem Sokak, General Asım Gündüz Cd., 34714 Kadıköy/İstanbul

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