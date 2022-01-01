Ozzy Osbourne da NFT dünyasında

Heavy metal ikonu Ozzy Osbourne, ilk NFT koleksiyonunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Osbourne tarafından yaratılan dijital koleksiyon CryptoBatz, pop kültürü tarihinde müzisyenin sahnede bir yarasanın kafasını ısırdığı bir ânı canlandırıyor. Osbourne’un koleksiyonu mutasyona uğramasıyla da dikkat çekiyor. Her CryptoBat, koleksiyoncunun dijital cüzdanındaki başka bir NFT’yi ısırabilir ve onunla mutasyona uğrayarak “MutantBat” adı verilen mutant bir bebek doğurabilir.

Seri, Bored Ape Yacht Club, SupDucks, Cryptotoadz gibi popüler serilerden NFT’lerle buluşabilecek.

Metal yıldızı, Rolling Stone UK aracılığıyla yaptığı açıklamada, karısı Sharon’ın Noel için bir Bored Ape NFT almasına izin vermediğini söyledi. “Satın almak için birkaç başarısız girişimimden sonra kesin olarak hayır dedi, ben de kendiminkini yaratmaya karar verdim.”

Osbourne, “CryptoBatz, NFT koleksiyoncuları ve hayranları için lanet olası bir zihinsel projedir,” diye devam etti ve ekledi: “Tasarım, sahnedeki en ikonik anlarımdan birine saygı duruşunda bulunuyor ve sanat tarihinin ender bir parçasını elde etme şansı sunuyor.”

CryptoBatz resmi Discord kanalında ön satışa açıldı.

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