Restoran nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre restoran mı, restorant mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘restoran’dır.
RESTORAN NE DEMEK: Yemek yenilen yer, lokanta.
RESTORAN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin restoran mı, restorant mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı restoran şeklinde olmalıdır.
restorant (Yanlış kullanım)
restoran (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Okulun karşısına öğrencilerin bütçesine uygun yeni bir restoran açılmış.”