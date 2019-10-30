Restoran nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre restoran mı, restorant mı?

Restoran nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre restoran mı, restorant mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'restoran'dır. Restoran mı, restoran mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘restoran’dır.

RESTORAN NE DEMEK: Yemek yenilen yer, lokanta.

RESTORAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin restoran mı, restorant mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı restoran şeklinde olmalıdır.

restorant (Yanlış kullanım)

restoran (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okulun karşısına öğrencilerin bütçesine uygun yeni bir restoran açılmış.”