Sanatçılardan sosyal medyada yeni kampanya: #MüziğeSesVer

Zor günler geçiren ve konserleri iptal edilen müzisyenler, sosyal medyada yeni bir kampanya başlattı. #MüziğeSesVer etiketi ile bir çağrıda bulunan sanatçılar, sektörün şalteri kapatma noktasına geldiği vurgulayarak, "Mevcut ekonomik hasardan kendi çabalarımız ile kurtulmamız imkansızdır" dedi.

Müzik sektörü pandeminin başlangıcından bu yana dek ekonomik sıkıntı yaşıyor. Bir milyon civarı kişinin istihdam edildiği sektör neredeyse çökme noktasına geldi. Müzisyenler sesini duyurabilmek için sosyal medyada “#MüziğeSesVer” başlıklı bir kampanya başlattı.

Yüzlerce müzisyen sektörün geldiği son durum ile ilgili kaleme alınan açıklamayı hesaplarından paylaştı.

O açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“HER TÜRLÜ ÖZVERİYİ GÖNÜLDEN YAPACAĞIZ”

* Küresel bir salgın olan ve maalesef ülkemizde de görülmeye başlanan corona virüsü ile ilgili gelişmeleri önce insan olarak, sonra da uzun yıllardır tökezleyerek ilerlemeye çalışan bir sektörün çalışanları olarak derin üzüntü ve büyük endişe ile izlemekteyiz.

* Tüm insanlık olarak, içinde bulunduğumuz durum son derece tedirgin edici boyutta. Bu salgının ülkemize bu kadar geç sirayet etmesinde, devletimizin gösterdiği iradeyi canı gönülden kutluyor ve destekliyoruz. Müzik sektörü çalışanları olarak, bu krizde elimizden gelen her türlü özveriyi gönülden yapacağımızın bilinmesini istiyoruz.

“MÜZİK SADECE EĞLENCE DEĞİL”

* İnsan hayatının mevzu bahis olduğu bu sağlık krizinde, pek çok sektörde olduğu gibi müzik sektöründe de derin ekonomik hasarlar oluşmakta. Uzun bir süredir ülkemizde yaşanan deprem, maden faciası, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan terör saldırıları olaylarında kepenk kapatan ilk sektör olarak müzik camiası, bu krizlerde ekonomik batağa saplanmış olmasına karşın elinden geleni yapmış; müziğin sadece eğlence olmadığını, insanların müzik ile bir araya gelip, birbirine el uzatıp can verdiğini göstermiştir.

* Van depremi için pek çok organizatör, mekan, işletmeci ve müzisyen bir araya gelip yardım konseri yapmış ve Van'a bir okul hediye etmiştir. Şehitlerimizin haberi geldiğinde ilk önce mekanlar ve müzisyenler tepkilerini göstermiş, sahnelerini susturmuş, bir kısmı gelirlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlamıştır. Her dönemde yaşanan ekonomik kriz sonrasında hiçbir devlet kurumunun desteği olmadan, tamamen kendi imkanlarıyla tekrar ve tekrar ayağa kalkmıştır.

“BİR MİLYON KİŞİ İSTİHDAM EDİLİYOR”

* Müzisyenler, bağımsız yapım firmaları, bağımsız menajerlik firmaları, konser mekanları gibi başlıklar altında toplanabilecek müzik sektörü, garsonlardan güvenlik elemanlarına, komilerden sesçilere, kulis sorumlularından teknik ekibe, müzisyenlerden rodilere, aşçılardan temizlik elemanlarına, firmalardaki sekreterlerden asistanlara yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır.

* Devletin önemli gelir kaynaklarından olan bu sektörün SGK ödemelerinden stopaja, KDV'den personel maaşlarına, mekan kiralarından seyahat sigortalarına kadar ciddi bir ödeme yükü vardır. Hali hazırda bir ekonomik darboğazda olan ve gelinen noktada tamamen şalteri indirme konumuna gelen sektörün, mevcut ekonomik hasardan kendi çabaları ile kurtulması imkansızdır. Müzik, eğlence sektörü ve sahne sanatçıları emekçileri kısaca Türk müzik sektörü çalışanları herkesi birliğe ve sesimizi duyurmaya davet ediyoruz.