Satala Antik Kenti’nde 5 bin yıllık bulgulara rastlandı

Gümüşhane'deki Satala Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında 5 bin yıllık bulgulara rastlandı. Çalışmalarda bölgenin tarihi sürecinin değişmesine neden olan bulgular elde edildi.

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Roma İmparatorluğunun doğu sınırında günümüze kadar ulaşabilmiş dünyadaki tek lejyon kalesi olan Satala Antik Kenti’nde 2017 yılından beri devam eden arkeolojik kazılarda önemli bulgular elde edilmeye devam ediyor.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Şahin Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen ve 1,5 ay önce başlayan kazı çalışmaları, bu yıl 40 kişilik ekiple yürütülüyor.

Toprağın 50 santimetre altından başlayan tarihi bulgular, 5 metre derinliğe kadar ulaştı.

Roma İmparatorluğunun Apollinaris Lejyonu da denilen 15. Lejyonunun 600 yıl hüküm sürdüğü alanda çok sayıda açma gerçekleştiren ekip, önemli bulgular ve eserler ortaya çıkardı.

5 bin yıllık mezarlığın yanısıra Ayasofya’yı yaptıran İmparator Justinyanus tarafından tamir ettirildiği belirlenen surlar da gün yüzüne çıkarıldı.

Kazı başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, çalışmalarla ilgili şöyle konuştu:

“İmparatorluk dönemi katlarına inmeye çalışırken burada çok büyük bir alüvyon tabakası mevcut. 5 metre derinlikte bizi şaşırtan bir şekilde Geç Tunç Çağı dönemine tarihlendirilen bir mezarla karşılaştık. Biz buradaki çalışmalar sırasında Erken Tunç Çağı’na hatta Geç Kalkolitik döneme inen bulgular elde etmiştik ama düzgün bir tabakalaşma içerisinde değildi. Ama bu sene yapmış olduğumuz çalışmalar sırasında, Satala’nın günümüzden 5 bin yıl kadar önceye gittiğini tespit etmiş olduk. Daha önce yazılı metinlerde çok fazla bir bilgi yoktu elimizde. Ancak bu arkeolojik veriler kentin çok eski dönemlerden beri Geç Kalkolitik dönemin sonlarından itibaren dahi yer olduğunu ve burada bir höyük şeklinde bir yerleşimin olduğunu bize gösterdi. Bu da buranın tarihsel süreciyle ilgili çok önemli bir bulgu.” (İHA)

