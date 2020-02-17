Seda Küçük’ten eğlenceli bir aşk romanı

Seda Küçük, romandaki baş karakter olan Selin’in toplumda geniş bir karşılığı olduğunu belirterek, Düş Yakamdan romanı ile ilgili şunları söyledi:

“Bu sefer; içimde bir yerlerde, hâlâ büyümeyen ve dünyayı iyiliğin kurtaracağına inanan küçük kız için yazdım. Yoğun temponun içinde kendi kahkahalarımın sesini unutmuştum çünkü. Düşündüm ki belki benimle birlikte gülmek isteyen, buna ihtiyacı olan başkaları da vardır.



İnsanlar, neredeyse her gün aynı rutini yaşıyor. Herkes bir şeylere isyan ediyor; kimi hayata, kimi şansına, kimi haksızlıklara, kimi de gelmeyen sevgiliye… Mutsuz, yalnız ve öfkeli bir kısır döngünün içinde çırpınıp çıkmaya çalışıyor ve daha çok batıyoruz. Eskiden; hayat zorlaşmamış, ilişkiler böyle yozlaşmamış, sosyal medya ruhumuzu bu kadar esir almamışken çok daha mutluyduk. Hayatla didişerek bir yere varamayız. Mutlu olmak için kendimize bir kere değil sürekli şans vermeliyiz. Bu kaostan çekip kurtarmalı, güzel bir hikâye anlatmalıyız kendimize. Sonu mutlu, sonu umutlu, sonu aşkla biten. Tıpkı Düş Yakamdan gibi…

Ülkemizde maalesef kadına karşı şiddet bitmek tükenmek bilmiyor. Oysaki yaşamın en güzel renkleridir kadınlar. Siyah-beyaz bir filmin içine hapsetmeyin kendinizi. Tanıyın onları… Okumayı bilmezseniz bir kadını, hayatınız boyunca ne kaçırdığınızın farkına bile varamazsınız. Bir serüven gibi onu yaşamaz, tanımak için uğraşmazsanız hep yarım kalırsınız. Kahramansız bir hikâyede mutlu sonu arar durursunuz. Bu yüzden sevmeyi bilmeli insan. Sadece sevmek yetmez tek başına. Güzel sevmeyi de öğrenmeli insan. Aslına bakarsanız; bir kadını sevmekle başlar her şey. Düş Yakamdan, sevgi dolu bir adamın, bir kadının yaralarını nasıl sardığını, hayatını nasıl da değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Sadece üç harf diye küçümsemeyin, aşkın sihirli bir gücü var ve insanları iyileştiriyor. Aşkta ayrım olmaz! Güzel, çirkin, zengin, fakir herkese gelir, tam pansiyon konaklar. Yüreğinize, fikrinize, bedeninize ortak olur. Kaç yaşında olursanız olun sizi gençleştirir. Okur, Düş Yakamdan romanında aşkın bu sihirli gücünü görecek ve yaşayacak.”



SEDA KÜÇÜK KİMDİR?

Seda Küçük, 1982'de İstanbul'da doğdu. 2002'de Trakya Üniversitesi Seramik, Cam ve Çinicilik Bölümü'nü bitirdi. İki yıl süreyle; Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Harbiye Askeri müzelerinde, Kalemkâr olarak çalıştı. Boya ve toz alerjisi yüzünden mesleğini bırakmak zorunda kaldı. Lise yıllarında başlayan yazma serüveni 2010 yılında; bir ailenin dramını anlattığı Siyah Gelinlik kitabının yayımlanması ile profesyonel mesleği hâline geldi. Bu romanın ardından 2011'de Yabancı Ses, 2014'te Yoksul Ruh, 2016'da Öznesi Sen, 2017'de Sarı Yaz kitapları çıktı. Toplumsal bir yara olan ‘Çocuk Anneler' sorununu gündeme getirdiği Siyah Gelinlik romanı 2018'de dram dalında Altın Kalem ödülünü aldı. 2015 yılında kurduğu Yabancı Ses Prodüksiyon şirketinde de profesyonel ekibiyle; dergi, fotoğraf, film ve tasarım alanlarında hizmet veriyor.

Yazar Seda Küçük, Gazeteci Mustafa Küçük ile evli.