Sinemaya 1,8 milyonluk destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sinema sektöründe 65 projeye toplamda 1 milyon 814 bin lira destek sağlayacak.

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Türk sinemasının gelişimine ve gençlerin sektöre adım atmalarına imkan sağlayacak destekler için, sinema sektörü ve Bakanlık temsilcisinden oluşan 8 kişilik kurul tarafından değerlendirme yapıldı.

65 PROJEYE DESTEK KARARI ALINDI

Değerlendirme sonucunda 30 senaryo ve diyalog yazım projesine 624 bin lira, 31 kısa film yapım projesine 975 bin lira ve 4 animasyon film yapım projesine 215 bin lira olmak üzere toplamda 65 projeye 1 milyon 814 bin lira destek kararı alındı.

Senaryo türünde destek alan kadın oranı yüzde 50, kısa film yapım türünde yüzde 30 olurken animasyon film yapım türünde destek alanların tamamı kadın yönetmenlerden oluştu.

Gelecek aylarda devam edecek sinema destekleri kapsamında ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, dağıtım ve tanıtım, ortak yapım ve çekim sonrası destek başvuruları mart ayında, belgesel film destek başvuruları ise mayıs ayında değerlendirilecek.

Bakanlığın açıkladığı yeni desteklere Sinema Genel Müdürlüğü’nün “https://sinema.ktb.gov.tr/TR-311522/2022-1-sayili-sinema-destekleme-kurul-kararlari-aciklan-.html” adresinden ulaşılabilecek. (İHA)