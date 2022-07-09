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Sopranos dizisinin yıldızı Tony Sirico yaşamını yitirdi

Sopranos dizisiyle tanınan ABD'li oyuncu Tony Sirico'nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 07:18 - 09 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Sopranos dizisinin yıldızı Tony Sirico yaşamını yitirdi

ABD yapımı Sopranos dizisinin yıldızlarından biri olan ve canlandırdığı Paulie Walnuts karakteriyle akıllara kazınan Tony Sirico’nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

79 yaşındaki Sirico’nun ölümü büyük bir üzüntüyle karşılandı. Walnuts’ın ölüm haberini aynı dizide yer alan ünlü oyuncu Michael Imperioli sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sirico’nun ölüm haberini meslektaşı Imperioli (siyah kazaklı) verdi.

Imperioli, “Bunu yazmak bana çok acı veriyor ama yakın arkadaşım, meslektaşım ve suç ortağım büyük Tony Sirico bugün yaşamını yitirdi” dedi.

Sirico’nun ölüm sebebi henüz açıklanmadı. Fakat Sirico’nun son dönemde sağlık durumunun iyi olmadığı ve Florida’da bir huzurevinde yaşadığı açıklandı. Sirico, Sopranos’tan sonra Medium, Lilyhammer gibi yapımlarda yer almış ve Family Guy ve American Dad gibi çizgi dizilerde seslendirme yapmıştı.

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