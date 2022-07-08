Bob Dylan’ın ünlü şarkısı açık artırmada rekor fiyatla satıldı
İkonik müzisyen Bob Dylan'ın bir müzayede için tekrar söylediği şarkısı “Blowin’ in the Wind”, rekor bir fiyattan alıcı buldu.
ABD’li şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan’ın 2021 yılında tekrar kaydettiği “Blowin’ In The Wind” isimli 7 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen açık artırmada yaklaşık 31 milyon TL’ye (1,77 milyon Dolar) alıcı buldu.
News’in haberine göre, satışı Londra, İngiltere’de gerçekleştiren müzayede şirketi Christie’s, şarkının yeni kaydının yalnızca bir kopyasının olacağını belirtti.
Christie’s, 81 yaşındaki Dylan’ın, şarkıyı, 1962’de New York’taki bir kafede sadece 10 dakikada yazdığını söyledi.
Şarkı, döneminde sivil hak hareketlerini savunan silah karşıtı gençlerin marşı haline gelmişti.
Bob Dylan ayrıca yeni kitabı Modern Şarkı Felsefesi'ni de 1 Kasım'da yayımlamayı planlıyor. Kitap, Nina Simone, Hank Williams ve Elvis Costello gibi sanatçıların şarkıları üzerine 60'tan fazla makale içeriyor.