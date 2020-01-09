Soruşturmaların sürdüğü DT’den kovulan isimler belli oluyor

Devlet Tiyatroları'nda (DT) kadro beklerken sözleşmeleri sona erdirilen isimlerin listesi belli oluyor. Kurumda 310 sanatçı ve teknik personelin güvenlik soruşturması devam ediyor.

DT’de 150 civarında sözleşmeli personelin kurumla ilişkisi kesilmişti. Ellerine tutuşturulan sarı zarfla DT’deki görevlerinin sona erdirildiğini öğrenen sanatçılar ve teknik personellerin listesi yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

BirGün’den Burak Abatay’ın haberien göre, Ankara DT'de çalışan 11 mezun sanatçının işine son verildi. İşten atılan sanatçılar şöyle: Tamaya Açıkel (Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını), Cem Haydar Bardakçı (Reis Bey – Mehmet Akif – Papağan Kaçtı), Damla Paksoy (Reis Bey – Papağan Kaçtı), Efe Çetinel (Küçük Burjuva Düğünü), Fatmanur İsmailçebi (Mavi Pullu Balık-İkinci Katil), Gül Öz (Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını), Volkan Çendik (Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını, Midas'ın Altınları), Taygun Sungar (Gellert Tepesinde Düş ve Gerçek – Yedi Kapılı Kent), Mehmet Onur Kocabaş (Divane Ağaç), Ulaş Karadağ (Misafir), Güneş Altınbaş (Reji Asistanı)

İşten çıkarmalarla birlikte “Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını”, “Yedi Kapılı Kent”, “Papağan Kaçtı”, “Küçük Burjuva Düğünü”, “Gellert Tepesinde Düş ve Gerçek”, “Reis Bey” oyununda aksaklıklar yaşandı.

Ankara Devlet Tiyatrosu bünyesinde çalışan 10 teknik personelin işlerine son verildi. İşten atılan teknik personel şöyle: Ahmet Emin Kayhan (Kondüvit / Suç ve Ceza – Lüküs Hayat), Burhan Buluç (Sahne Makinisti / Mikadonun Çöpleri – Papağan Kaçtı), Galip Tercan (Sahne Makinisti / Midas'ın Altınları), Giray Şeyda (Sahne Işıkçısı), İsa Soyalp (Sahne Makinisti / İkinci Katil-Mavi Kuş – Kış Masalı), Lütfü Subaşıgüller (Sinevizyon Birimi – Siyahlı Kadın – Meraklısı İçin Öyle Bir Hikâye), Sinan Devir (Sahne Makinisti / Maskeliler), Salim Yücel (Sahne Işıkçısı / 12 Öfkeli), Süleyman Buluç (Sahne Makinisti / Tahtsız Kraliçe), Yalçın Ekici (Sahne Makinisti /Suç ve Ceza)

Sahne Işıkçısı Salim Yücel'in işine son verilmesi ve kendisinin oyunun ışık kumandası olması sebebiyle 12 Öfkeli oyununun provaya girmemesi muhtemel olarak görülüyor.

Berkan Somuncu (Radyo-Yu Hümayün-Gulyabani) ve Nurten Doğar (Gulyabani) isimli 2 öğrenci sanatçının da işlerine son verildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Türkiye genelinde 310 sanatçı ve teknik personelin güvenlik soruşturmasının devam ettiği bilgisine de ulaşıldı.