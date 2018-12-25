Stefan Zweig’ın hayatı tiyatro sahnesinde

Ankara Devinim Tiyatro 9. sanat yılında Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın ve eşi Lotte Altmann'ın Nazi Almanyası'ndan kaçışlarını, sürgünde 2. Dünya Savaşı'nın buhranına, ruhlarında uyandırdığı acıya dayanamayıp intihar edişlerini konu alan yeni oyunu ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Oyun, Stefan Zweig’ın hayatı ekseninde yazarların, bilim adamlarının, sanatçıların Hitler rejimi tarafından hedef gösterilmesi, sürgün edilmesi, kaçmak zorunda bırakılması, kitaplarının yakılması ve Avrupa’nın çöküşünü işlerken aynı zamanda Stefan Zweig’ın da “otobiyografisi” niteliği taşımakta.

2. Dünya Savaşı’nın aydınlar, sanatçılar üzerinde yarattığı “hiçlik” ve “varoluş” sorunlarını tartışan oyun 2019 yılının bahar aylarında Ankara’ da seyirci karşısında olacak. Oyunda Süleyman Kabaali ve Nurcihan Ergün rol alıyor. Oyunun yazarı ve yönetmeni ise Ahmet Yapar.