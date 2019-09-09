Susamam’da yer alan Sokrat St: Bir çocuk eğitime nasıl muhtaç bırakılır!

Susamam şarkısının en önemli bölümlerinden bir tanesi de eğitim ile ilgili olandı. Eğitim bölümünde ise dinleyicilerin karşısında Sokrat St vardı. Sokrat St’nin eğitim ile ilgili problemlere değindiği bölümü birçok kişinin ilgisini çekti. Yeni eğitim-öğretim yılı ile ilgili görüşlerine başvurduğumuz Sokrat St, “Öncelikle yeni eğitim öğretim yılında öğrenci arkadaşlarıma başarılar dilerim” dedi. Söz konusu sorunların çözümüyle ilgili sorularımız da cevaplayan Sokrat St, şöyle dedi:

“Temelde nasıl bir sistem yaratılması gerektiğini uzmanlar bilir. Benim en başta üzüldüğüm şey en gözle görülen problemlerin bile henüz giderilmemiş olması. Her kış döneminde ille ‘Çocuğunu sırtında okula taşıyan anne’ haberi görüyoruz. Artık bazıları için haber değeri taşıyor mu bilmiyorum. Bunu neden çözmüyoruz? Çözülmesi gereken ilk problemin ‘Fırsat Eşitsizliği' olduğunu düşünüyorum. 30 yaşındayım kendimi bildim bileli köylere yetiştirmek için kitap toplanır. Hala nasıl çözemedik bunu. Hala neden ihtiyaçları var? Bir çocuk eğitimi konusunda nasıl yardıma muhtaç bırakılır! Bu hepimizin ayıbı! Hadi yardım edildi. Bu çocuklardan biri büyüdü öğretmen olacak. Atama? Hadi atandı diyelim. Müfredat? Uzar gider…”

‘BU KADARINI KİMSE BEKLEMİYORDU’

Susamam şarkısı geçtiğimiz hafta sonunun gündeminde birinci sıradaydı. Şarkı sadece YouTube’da sadece 4 günde 15 milyonu aşkın kişi tarafından dinlenildi. Sokrat St, “Böyle bir ilgiyi bekliyor muydunuz ekip olarak?” sorusuna, “Kalabalık bir kadro olduğumuz için normalden daha yüksek dinlenebilme ihtimalini hepimiz tahmin ediyorduk. Tabi bu kadarını kimse beklemiyordu. Şaşkınım” cevabını verdi.

Susamam şarkısına yer alan isimler bu süreçte kimi medya kuruluşları tarafından hedef gösterildi. Ekibin FETÖ’cü veya PKK’lı olduğu iddia edildi. Bu konuyla ilgili de konuşan Sokrat St, “Şaka gibi. Avukatımız ilgileniyor. Bu haberlerin yıpratma amacı taşıdığını düşünüyorum. Terörü lanetliyoruz!” dedi.