‘Tarih-kültür-sanat yuvasını yok edecekler’

BASAD’ın eğitim verdiği tarihi Kültür ve Sanat Konağı için tahliye kararı çıktı. Sanatçılar “Kentin tarihi hafızasını yok etmeyin” diye seslendi...

Hande ZEYREK

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1908'de Fransızlar tarafından Bakırköy'deki İstanbul Caddesi'nde yapılan 4 katlı tarihi konak önce okul, ardından 40 yılı aşkın süre Bakırköy Halkevi olarak kültür sanat etkinliklerinin yapıldığı bir sanat merkeziydi. 1980'den itibaren ise adliye binası olarak kullanıldı. Halkevi olduğu yıllarda Belgin Doruk, Cem Karaca, Tarık Akan, Ayşen Gruda, Ahmet Mekin, Üstün Asutay, Cihat Tamer gibi usta isimlerin sanat eğitimi aldığı tarihi bina son 20 yıldır Bakırköylü Sanatçılar Derneği ( BASAD) Kültür ve Sanat Konağı olarak hizmet veriyor. Sanatçı fabrikası olarak anılan tarihi konak için derneğe kısa süre önce Vakıflar Müdürlüğü ‘15 gün içinde boşaltın, bina tarafımızca değerlendirilecektir' gerekçesiyle 2 Şubat'a kadar boşatılması için tebligat yolladı. 500 öğrencisi 30'u aşkın eğitmeni bulunan BASAD, ‘direnip mücadele edeceğiz' açıklaması yaptı.

Kültür Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Bölge Müdürlüğü mahkemeye BASAD'ın tahliyesine ilişkin sunduğu gerekçede binanın kütüphane yapılacağını sundu. Dernek yönetimi sadece son 20 yılın değil 1936'dan bu yana kültür ve sanat yuvası olarak sayısız değerli sanatçının yetiştiği tarihi binanın aynı amaçla nesillere aktarılması ve korunması gerektiğini belirtse de 2 Şubat'ta tahliye için gerekli kurumlara ve ilçe emniyet müdürlüğüne yazı yollandı.

Her yaştan 500 öğrencinin farklı sanat dallarında eğitim gördüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel sanat kursu BASAD'ın 15 günde boşaltılmasının mümkün olmadığını, öğretmen, öğrenci ve çalışanlar için büyük mağduriyet oluşturacağını anlatan BASAD Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Gülek, Cumartesi günü saat 14.00'te sanatçıların da katılımıyla tarihi konakta düzenleyecekleri basın açıklamasıyla direneceklerini duyurdu.

İlhan Gülek, “Bakırköy'de 5 yıldır restorasyonu süren Rıfat Ilgaz Kütüphanesi açılmak üzere. Bu bina için ilçenin böyle bir kütüphane ihtiyacı olmadığı açık. Kütüphane her yerde var ama sanatçı fabrikası hiçbir yerde yok. Türkiye'nin en çok sanatçı yetiştiren binası bu konak. Bakırköy'ün tarihi hafızası burası ve tarihi kültür sanat yuvası, bu ruhu bozmasınlar. Önemli olan BASAD'ın taşınması değil bu binanın geçmişini ruhunu yok etmesinler” dedi.