Tarihi mezarları tahrip ettiler sonra da satışa çıkardılar

Birçok tarihi kişinin kabrinin bulunduğu Eyüpsultan Mezarlığı'nın Karyağdı Tepesi'ndeki bölümünde, sazı kişilerin tarihi Alevi Bektaşi dervişlerinin mezar taşları kırarak tahrip ettiği ardından mezar taşlarının arındırılarak mermerle çevrilen yerlerin satışa çıkartıldığı öne sürüldü.

“ÖNCE TAHRİP EDİLİYOR SONRA SATILIYOR”

Tarihi Alevi Bektaşi dervişlerinin mezarlarının tahrip edildiğini fark eden bölge sakinlerinden Ali Can Bostancı, yaşanan rezalete tepki gösterdi. SÖZCÜ’ye konuşan Ali Can Bostancı, “Eyüpsultan Mezarlığı'nda dolaşırken tesadüfen Alevi Bektaşi dervişlerinin mezarlarını tahrip edildiğini fark ettim. Yaptığı kısa süreli araştırma sonucunda ise bu alanların başkalarına yeni mezar yeri olarak satıldığını fark ettim. Satın alan bazı kişilere, burada Alevi Bektaşi dervişlerinin kabirleri olduğunu anlattığımda anlayışla karşılayarak vazgeçtiler” dedi.



“KÜLTÜREL VANDALİZMDİR”

Yaşanan durumun kültürel vandalizm olduğunu söyleyen Bostancı, “Bu kültürel vandalizmin ortaya çıktığı ilk andan itibaren Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne ve Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ve ilgili yerlere başvurduk. Sosyal medyada yapılan duyuru sonrası birçok çevrenin sahiplendiğini gördük. Demokratik bir ülkede, inancımızın bir bireyi olan Hüseyni Tac’lı gibi bir dervişin anısının yok olmasına göz yummak, hem Bektaşi inancı mensupları, hem de kadim bir mirasa sahip olan ülke insanı için kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Hangi inançtan, sosyal tabakadan olursa olsun Bektaşi mezarından Nakşibendi mezarına kadar, kültürel mirasımız özelliğini taşıyan tüm eserlerin korunması için Eyüp Mezarlığı olmak üzere tüm kadim mezarlıklarda koruma çalışmaları için başta İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu üzere sessiz kalan Alevi Bektaşi Sivil Toplum kuruluşlarını ve yetkili mercileri sorumluluğa davet ediyorum. Bir ekip kurularak Derviş taşının yerine dikilmesini istiyoruz” dedi.