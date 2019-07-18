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Tiyatro dünyasının acı günü… Tuncer Cücenoğlu hayata gözlerini yumdu
Tiyatro dünyasının acı günü… Tuncer Cücenoğlu hayata gözlerini yumdu
Tiyatro yazarı Tuncer Cücenoğlu, 75 yaşında hayatını kaybetti.
Kültür Sanat 18 Temmuz 2019 - 10:52

Bir süredir kanser ile mücadele eden oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, sabah saat 06.30’da, tedavi gördüğü İstanbul Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

10 Nisan 1944 yılında Çorum’da doğan Cücenoğlu, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nden mezun oldu. Oyunları Devlet Tiyatroları ve özel tiyatrolarda sahnelenen Cücenoğlu, Türkiye Yazarlar Sendikası ve P.E.N. Türkiye Merkezi üyesiydi. Cücenoğlu, 2011 yılında 11. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Cevat Fahmi Başkut Özel Ödülü’nü almıştı.

Cücenoğlu’nun yeğeni Cem Cücenoğlu da Twitter’dan attığı bir mesaj ile amcasının vefat haberini duyurdu.

Son güncelleme: 11:03 - 18.07.2019
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