Tiyatro sanatçılarından ünlü oyuncu Mehmet Özgür’e şok suçlamalar

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AKP'li Menderes Türel döneminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) işten çıkartılan oyuncular, mahkeme kararıyla işe geri dönmelerine rağmen işten atmakla suçladıkları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün işe dönmelerine engel olduğunu iddia etti. İddiaları reddeden Özgür, sanat yönetmenlerinin şehir tiyatrolarında hiç kimseyi işten gönderme, atma, işe alma yetkisi olmadığını söyleyerek, “Geriye dönmek isteyenleri de kimse bana sormaz. Buna ben karar veremem” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda, (AŞT) AKP döneminde sanat yönetmenliğine getirilen oyuncu Mehmet Özgür tarafından işlerine son verildiği bildirilen tiyatro oyuncuları, işlerine geri dönmek istiyor. İşe dönüş davalarını kazanıp AŞT'ye dönen oyuncular, Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün engeliyle karşılaştıklarını ileri sürdü.

“15 GÜN UN FABRİKASINDA ÇALIŞTIM”

CHP döneminde işe girmesinden dolayı siyasi olarak ciddi baskılar gördüğünü savunan oyuncu Talat Turhan, Türkeli, “AKP yönetime geldiği ilk hafta beni un fabrikasına sürdüler. 15 gün un fabrikasında çalıştım. Gündüz fabrikada çalışıyor, akşamda oyuna gidiyordum. Büyük uğraşlardan sonra dönmeyi başardım. Fakat baskılar devam etti. Her şeye rağmen 8 ay kalabildim. Daha sonra işe alındığım şirket tarafından işime son verildi. Beni işten çıkarttıkları süreçte 10 gün sonra doğum yapacak olan hamile bir arkadaşımızın da işine son verdiler” ifadelerini kullandı. Türkeli, işten çıkartılan oyuncuların yerine STV'deki dizilerde oynayan oyuncuların işe alındığını iddia etti.

“DAVAYI KAZANDIM. FAKAT MEHMET ÖZGÜR BENİ İŞE ALMADI”

Kendisini kadro fazlalığı neden gösterilerek işine son verildiğini dile getiren oyuncu Hüseyin Yitik, “Bizi kadro fazlalığı nedeniyle işten çıkartan Mehmet Özgür, yerimize STV'de dizilerde oynayanları, ailesi ve akrabalarını işe aldı” dedi. İşten çıkması için ciddi anlamda baskılara maruz kaldığını iddia eden Yitik, “Bana işi bırakmam için her türlü baskıyı uyguladılar. Sonunda sosyal medyada yaptığım paylaşımlar nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda 4 yıl oyuncu olarak çalıştığım işime son verdiler. Tek suçumuz CHP döneminde işe girmiş olmamızdı. Ben işe iade davası açtım ve kazandım. Fakat Mehmet Özgür beni işe almadı. Bu ayın 9'nda bir davam daha var. Sanat yapan insanları politik nedenlerden dolayı işten atıyorsunuz. Bu insanların içerisinde hamile olanlar bile vardı. Bizleri işten atan Özgür, hanımını, kız kardeşini akrabalarını ve STV'de dizelerde oynayanları işe aldı”

“HAMİLE İKEN İŞİME SON VERDİLER”

Oyuncu Sinem Aslanoğlu Çakıcı ise doğum izni almak için hazırlandığı bir dönemde, kendisini sosyal medya paylaşımları nedeniyle işten çıkardıklarını söyledi. Atatürkçü paylaşımlar yaptığı için işine son verildiğini ifade eden Çakıcı, “Ben Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarına (AŞT) sınavı kazanarak girdim. AKP'nin belediye yönetimine geldiği dönemde hamile iken AŞT'daki oyunculuk görevime son verildi. Gerekçe olarak sosyal medyada yaptığım paylaşımlar olduğu yüzüme karşı söylendi. Whatsapp ve sosyal medya hesaplarımız takip ediliyor, telefonlarımız dinleniyormuş. Ben Atatürkçü bir insanım bunu saklamıyorum. Sosyal medya hesabımdan da bu tür paylaşımlarda bulundum” şeklinde konuştu.

ÖZGÜR İDDİALARI YALANLADI

İddialar üzerine bir açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Mehmet Özgür, kendisinin işten atma yetkisinin bulunmadığını belirterek, şöyle konuştu; “Ben sanat yönetmeniyim. Sanat yönetmenlerinin şehir tiyatrolarında hiç kimseyi işten gönderme, atma, işe alma yetkisi yoktur. Bu tamamen belediye bünyesinde ki insan kaynaklarının sahip olduğu bir yetkidir. Genel sanat yönetmenleri sadece kurumun sanat faaliyetlerine karar verirler. Ben kimseyi bu güne kadar işten atmadım. Geriye dönmek isteyenleri de kimse bana sormaz. Buna ben karar veremem. İnsanlar beni tamamen odak noktaya koymaya çalışıyorlar. Benim bu konuda hiçbir suçum yoktur”

MEHMET ÖZGÜR KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Mehmet Özgür, sanat yaşamına, Antalya’da bir dil kursunda katıldığı tiyatro etkinliğiyle 1988 yılında başladı. Ertesi yıl Antalya Halkevi'nde tiyatro çalışmalarını sürdürdü. Daha sonra 1993 yılında Antalya Devlet Tiyatrosu'nda görev alan sanatçı, ilk kez 2004 yılında kamera karşısına geçerek, televizyon dizilerinde rol üstlendi.

Özgür, Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Suskunlar, Bana Bir Soygun Yaz, Tepenin Ardı gibi önemli projelerde görev aldı. Özgür, ayrıca bazı tiyatro oyunlarında yönetmenlik de yapmıştır. Mehmet Özgür, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapmaktadır.