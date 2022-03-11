Töre kurbanı Güldünya’nın dramı bu oyunda

Töre kurbanı Güldünya, bir genç kızın düşleriyle, sevecenliği ve hayat doluluğuyla sahnede yeniden hayat buluyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Deniz Altun’un töre cinayetine kurban giderek ismi sembol haline gelen Güldünya Tören’in hikayesinden esinlenerek yazdığı Gül’e Ağıt adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor…

Özgür Kaymak’ın yönettiği Gül’e Ağıt, ülkemizin kanayan yarası “Kadına şiddet” konusuna, törenin penceresinden bir bakış sunuyor.

2004’te yakın akrabası tarafından tecavüze uğrayan ve çocuğunu doğurduktan sonra ailesi tarafından öldürülen Güldünya, bir genç kızın düşleriyle, sevecenliği ve hayat doluluğuyla sahnede yeniden hayat buluyor.

Oyun, 23- 26 Mart tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde izlenebilir.