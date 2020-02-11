Underground Images afiş tasarımları İstanbul’da sergilenecek

Dünyanın en etkili sanat topluluklarından biri olarak gösterilen School of Visual Arts New York´un (SVA) İstanbul'da 18 Şubat-8 Mart tarihleri arasındaki 'Underground Images Afiş Sergisi'nde, genç tasarımcıların, dünyaca ünlü tasarımcılarla bir araya geleceği duyuruldu.

Dünyanın en etkili sanat topluluklarından olan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli tasarım okulu olarak gösterilen School of Visual Arts New York’un (SVA) efsanevi tasarımcılarının çalışmalarının yer aldığı “Underground Images Afiş Sergisi” bir üniversitenin davetiyle, 18 Şubat-8 Mart tarihleri arasında üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi’nde ve Caddebostan Kültür Merkezi´nde eş zamanlı olarak sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

SCHOOL OF VISUAL ARTS HAKKINDA

ABD’de sanat, tasarım ve yaratıcılık eğitiminde 70 yıldır lider konumda olan SVA, alanında seçkin eğitimci kadrosu, dinamik ders içerikleri ve eleştirel düşünmeye verdiği önemin yanı sıra inovasyon ve sosyal sorumluluk konularına öncülük ediyor. Manhattan kampüsündeki 6 bin öğrencisi ve 75 ülkedeki yaklaşık 37 bin mezunu ile SVA, aynı zamanda dünyanın en etkili sanat topluluklarından biri olarak biliniyor.(DHA)