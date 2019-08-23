Ünlü tenor Mario Frangoulis, Çeşme’de müzik şöleni yaşattı

Dünyanın her coğrafyasında çok sevilen müzikaller ve şarkılardan oluşan programı ile bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, dünyaca ünlü Yunanlı tenor Mario Frangoulis’in konseri ile dün akşam Çeşme Açıkhava

Tiyatrosu’nda başladı. İzmirli sanatseverlerin yoğun ilgisiyle başlayan konserde İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın eşlik ettiği Frangoulis, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Şef Lukas Karytinos’un yönetimindeki orkestra izleyicilere nefes kesen anlar yaşattı. İzmirlilerle buluşan Frangoulis’e soprano Aliki Chrysochou da eşlik ederek, izleyicilere müzik şöleni sundu. Sahnede izleyicilere seslenen Frangoulis, “İzmir’de böyle bir festivalde olduğum için çok mutluyum. Bu muhteşem atmosferde, Çeşme’de sizinle buluşmak harika bir duygu. Size elimizden gelenin en iyisini sunacağız. İki yakanın kardeş insanları için sahnede olmak beni heyecanlandırıyor” dedi.

