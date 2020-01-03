Yalova’daki Yürüyen Köşk belgesel oluyor

Atatürk 1930’da bir ağaç dalının kesilmesini önlemek için 2 katlı köşkünü 4.80 metre ileri aldırmıştı O tarihten bu yana ‘Yürüyen Köşk’ olarak anılan yapının taşınma öyküsünün belgeseli çekiliyor...

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 1930 yılında Yalova'daki yazlık köşkünün çatısına değen çınar ağacı dallarından birinin köşkün çatısına değdiği ve kesilmesi gerektiği bildirilir. Atatürk, ağaç dalının kesilmesi yerine köşkün ileri taşınmasını ister. İstanbul'dan getirilen tramvay rayları, binanın temelleri altına yerleştirilir ve bina rayların üzerine oturtulur. Bu yöntemle köşk, 4 metre 80 santim kaydırılır. Atatürk'ün bizzat katıldığı çalışmalar tamamlandığında ise hem yapı yıkılmaktan, hem de çınar kesilmekten kurtulur. Bu tarihten sonra ise iki katlı bina ‘Yürüyen Köşk' olarak anılmaya başlar.

ATATÜRK VE DOĞA

Yürüyen Köşk'ün dönemin şartlarında taşınma hikayesi belgesele konu oldu. Filmin yönetmenliğini bugüne kadar uluslararası ödüllü belgesel filmlere imza atan yapımcı ve yönetmen Fehmi Gerçeker üstlendi.

Gerçekler, belgeselde Atatürk'ün doğa sevgisi ve çevrecilik anlayışını gözler önüne koymayı amaçlıyor. Belgeselde araştırmacı-yazar olarak yer alan tarihçi Sinan Meydan “Yürüyen Köşk, Atatürk'ün doğa ve çevre sevgisinin sembolik uygulamalarından en önemlisidir” diyerek Yürüyen Köşk'ün Atatürk'ün sevgi ve barış insanı olduğunun en gözle görülür kanıtlarından biri olduğunu vurguladı.

İLK ÇEVRECİ BAŞKAN

Meydan, “Atatürk, bir ağacın dalının kesilmesini bile kabul etmeyecek kadar yaşama sevgisi dolu bir barış insanıdır. Atatürk, yüz yıl önce sadece bağımsızlığa, milli egemenliğe, çağdaş uygarlığa değil çevreciliğe de vurgu yaparak tarihe geçmiştir” dedi. Belgeselin 19 Mayıs 2020'de tamamlanıp dünyanın çeşitli ülkelerine dağıtılacağını açıklayan yönetmen Fehmi Gerçeker de filmle ilgili şunları söyledi: “Yaptığımız belgesel filmle dünyanın ilk çevreci devlet başkanı olan Atatürk'ün bu çok az bilinen yönünü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Alanında uzman birçok kişinin görüşleri de yer alacak. Film, Türkçenin yanında, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Japonca olacak.”