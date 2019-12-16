Yanlış nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre yanlış mı, yalnış mı?

Yanlış nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre yanlış mı, yalnış mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘yanlış’tır. Yanlış mı, yalnış mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘yanlış'tır.

YANLIŞ NE DEMEK:

1- Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama durumu, yanılgı, hata.

2- Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymayan, aykırı olan, hatalı.

3- Hatalı bir biçimde.

4- Biçimsel düşünme yasalarına uymayan, düşünülen şeyle uyuşmayan.

YANLIŞ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin yanlış mı, yalnış mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı yanlış şeklinde olmalıdır.

yannış (Yanlış kullanım)

yalnış (Yanlış kullanım)

yanlış (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Uzun süre gittikten sonra yanlış yola saptığımızı sonradan fark ettik.”