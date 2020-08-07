Yeni normalin ilk fuarı

Pandemi nedeniyle ertelenen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı açılışı için gün sayıyor. Oyuncak sektörünün seçkin buluşma noktalarından biri olan fuar, 2-5 Eylül 2020 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. TÜYAP ve Oyuncakçılar Derneği’nin (OYDER) işbirliğ düzenlenecek fuar, bu yıl ilk kez ‘hibrit fuar’ olarak gerçekleştirilecek. Yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile gerçekleştirilecek fuarda, bir B2B eşleştirme sistemi sayesinde fuara gelen tüm dünyadan alıcılarla buluşacak. Böylece iş insanları seyahat engellerine takılmadan ticaretlerini yıl boyunu sürdürebilecek.

Bu yıl ilk kez ‘uluslararası’ unvanına kavuşan ve KOSGEB tarafından kontrol edilen 3. Uluslararası İstanbul Oyuncak Fuarı, yurtiçi ve yurtdışı oyuncak perakende ve toptancılarından toptancılarına, bebek ürünleri ve çocuk tekstil mağazalarından eğitim kurumlarına sektöre tüm paydaşlarını buluşturacak.



7 ülkeden 89 firma ve firma temsilciliği ile 150 markanın katılımı kesinleşen fuara, 3 binin üzerinde çalışan online kayıt yaptırdı.

TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, fuara katılacakların hibrit deneyimini yaşayacaklarını belirterek, “Dijital dönüş yaptı yaptığımız yatırımlarla ticaret artık fuar alanı ve tarihleri ile sadece değil. TÜYAP Fuarcılık Grubu olarak 41 yıllık fuarcılık deneyimimiz ve geliştirdiğimiz yeni nesil fuarcılık uygulamaları ile katılımcı ve fikirlerimiz yüz yüze fuarcılıktan deneyseleri. Dijital uygulamalarımız ile gücüne güç katan fuarlarımızla, ‘hibrit fuar’ deneyimini TÜYAP farkıyla yaşamalarını sağlıyoruz” diyor.