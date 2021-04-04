Yeşilçam’ın Turist Ömer’i 96 yaşında

Onu kimi zaman “Turist Ömer”, kimi zaman “Ofsayt Osman” olarak tanıdık. Bazen “Banazlı İsmail”, bazen de “Miralay Hayrullah” olarak karşımıza çıktı. 50 yıllık kariyerinde 191 filme imza atan Yeşilçam'ın efsane ismi Sadri Alışık, 5 Nisan'da 96'ncı doğum gününde anılacak. Efsanenin yaşam öyküsü de unutulmuyor. Kaptan olan babası 1925 yılında oğlu doğduğunda adını Mehmet Sadrettin koydu. Ama küçük yaşlardan itibaren hep “Sadri” diye çağrıldı. Ünlü olduktan sonra da bu isim devam etti. Sanata ilgisi 7 yaşında başladı. İstanbul Beykoz'da oturuyorlardı ve bir gün Naşit Özcan Tiyatrosu mahalleye geldi. Sanatçıları izlemeye başladığı andan itibaren o da tiyatrocu olmaya karar verdi. Yıllar sonra Naşit Özcan ile aynı sahnede yer almayı da başardı.

HAYAT ARKADAŞI

İstanbul Paşabahçe İlkokulu'nda okurken “İstiklal” adlı piyeste ilk rolünü “Adalı Halil” karakteri ile aldı. İstanbul Erkek Lisesi'nde okurken Cağaloğlu Halkevi'nde tiyatroya başladı. Karaca, Oraloğlu ve Kent Tiyatrosu ile devam etti. 20 yaşına bastığında beklediği fırsat ayağına gelmişti. Sanatçı Belgin Doruk'un eşi yönetmen Faruk Kenç 1944 yılında “Günahsızlar” adlı filmin kadrosunda ona da yer verdi. Annesi öldürülüp kimsesiz kalan bir genç kızla, ona yardım eden bir balıkçının öyküsü büyük ilgi gördü. Filmin kadrosunda o günlerde henüz 7 yaşında olan Halit Akçatepe de vardı.

Ardından “Yalnızlar Rıhtımı” geldi ve Türk sinemasının klasiklerinden biri oldu. Baba mesleği “Kaptan” rolünü üstlendiği bu film, Çolpan İlhan ile tanışmasını ve hayat arkadaşı olmasını sağladı. 1945 -1960 arasında 33 filmde başrol oynadı. “Küçük Hanımefendi” filminde ölene kadar en yakın arkadaşı olan Ayhan Işık ile birlikte rol aldı.

VE TURİST ÖMER

Sadri Alışık'a can katan karakter ise “Turist Ömer” oldu. 1963 yılında “Helal Olsun Ali Abi” filminde Ayhan Işık ve Sevda Ferdağ ile birlikteydi. Filmin karakterlerinden Turist Ömer'i çok başarılı biçimde canlandırınca bu karakter başlı başına bir film haline geldi. Bir yıl sonra ilk “Turist Ömer” filmi çekildi. Hayatı alaya alan, şarkı söyleyen, her şeye pembe gözlükle bakan karakter çok tutuldu. 7 “Turist Ömer” filmi çekildi. Kiminde uzaylı, kiminde boğa güreşçisi, kiminde yamyamlar arasında yaşayan hercai oldu.

BU DA MI GOL DEĞİL?

Sadri Alışık'ın ününe ün katan film ise “Ofsayt Osman” karakteri ile geldi. “Şaka İle Karışık” adlı filmde “Bu da mı gol değil hakim bey?” repliği hafızlardan silinmedi. Fakir ve fedakar bir genç olan “Ofsayt Osman” hayatta hiçbir konuda başarılı olamamış ve hep ofsayta düşüp gol atamamıştı. Ölüm döşeğindeki bir çocuğu kurtarmış, ancak sanık olup hakim karşısına çıkmıştı. Başına gelenleri anlatıp savunmasını “Bu da mı gol değil hakim bey?” diyerek tamamladı. Hakim dosyanın kapağını kapatırken “Gol'' diyerek beraat kararı verdi.

“Avara” filmi Sadri Alışık'ın sesinin de keşfedilmesini sağladı. Bu filmden sonra 3 plak doldurdu ve sahneye adım attı. 1994'deki “Yengeç Sepeti” son filmi oldu. 1995'te aramızdan ayrıldı. Adı Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde yaşıyor.

EN BÜYÜK FENERBAHÇE

Sadri Alışık koyu bir Fenerbahçe taraftarıydı. 1970 yapımı Turist Ömer Yamyamlar Arasında filminde, kendisini yakalayan kabilenin elinden kurtulma anında söylediği “Bağırın ulan en büyük Fenerbahçe diye” dediği sahne hafızalarda.

Şiirlerinde İstanbul sevdasını anlattı

Sadri Alışık aynı zamanda şiir tutkunuydu. Bir kitabı da vardı. Kitapta İstanbul'a yazdığı şiirler yer alıyordu. Kitabının adı bile İstanbul'a olan sevdasını gösteriyordu: Bir Ömürlük İstanbul. Şiirleri garip akımından izler taşıyordu. “Acaba Nerdeyim” şiiri şöyleydi:

Bir sabah uyandığınızda

Beni bulamayacaksınız

Bir hicaz şarkı

Rüzgar olacak denizlerinizde

Üşüyeceksiniz

Bir rıhtımda tiz bir ıslık

Her kundakta yeni bir yalnızlık

Beni bulamayacaksınız

İstanbul'un üzerinde kavak yelleri

Bir bir gemiler uzaklardan

Sizin eteklerinizde ziller

Sizinle olmayacağım

Anlamayacaksınız.