Zorlu PSM’de yılbaşı konseri

Klasikleşmiş opera aryalarını ve popüler İtalyan müziğini buluşturan The Four Italian Tenors, Prof. Rengim Gökmen'in şefliğindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde 3 Ocak 2020 tarihinde, saat 21.00’de Zorlu Holding'in desteği ve ev sahipliğinde yeni yıla özel bir konser vermeye Zorlu PSM'ye geliyor.

200 yıla yaklaşan tarihi ile dünyanın en köklü sanat kurumlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, müzik geleneğinde büyük bir mirasa sahip özellikle, opera gelenekleri tartışılmaz bir ülke olan İtalya'dan çıkarak uluslararası üne kavuşan vokal dörtlüsü “The Four Italian Tenors” ile yılbaşına özel bir konsere imza atmaya hazırlanıyor. Topluluk, 3 Ocak 2020'de verecekleri Zorlu PSM konserinde unutulmaz bir akşama imza atacak.

YENİ YIL RUHU ESERLERE YANSIYACAK

Büyük bestecilerin eserlerini, dünyaca ünlü şef ve solistlerin yorumlarıyla sunmayı gelenekselleştiren Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, “The Four Italian Tenors” eşliğinde programda klasikleşmiş tenor aryaları ve napolitenlerin yanı sıra yeni yıl ruhunu ve enerjisini taşıyan eserlere yer verecek. “The Four Italian Tenors” dörtlüsünün ilk defa Türkiye seyircisi ile buluşacağı konser, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Müzik Direktörü Prof. Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleşecek.