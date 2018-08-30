’30 Ağustos Zafer Bayramı’nı sosyal medya hesaplarından kutladılar
Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Afyon Kocatepe’den başlattığı taarruz, Anadolu’yu yeniden vatan yaptı. Bir milleti bağımsızlığa kavuşturdu. Tarihe altın harflerle yazıldı. Anadolu’yu işgale kalkan Yunan askerlerini bozguna uğrattığımız bu büyük zaferi kutladığımız 30 Ağustos günü, ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmayı unutmadı.
İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN BU YIL 96.SINI KUTLADIĞIMIZ ZAFER BAYRAMINA DAİR MESAJLARI