9 çocuğu olan Elon Musk, “Mars’ın insanlara ihtiyacı var” diyor

Ünlü iş insanı Mark Cuban, katıldığı bir podcast'te Elon Musk'a kaç çocuk sahibi olmayı planladığını sorduğunu ve Musk'ın da bu soruya verdiği şaşırtıcı cevabı anlatıyor.

Sozcu.com.tr

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Son zamanlarda hem iş hayatında hem de özel hayatındaki çalkantılarla gündeme gelen Elon Musk’ı, bu defa da ünlü milyarder Mark Cuban diline doladı.

Geçtiğimiz günlerde şirketinde çalışan bir yönetici ile ikizleri oldukları ortaya çıkan Elon Musk, sahip olduğu çocuk sayısı ile yakınlarının da dikkatini çekiyor.

Mark Cuban da Musk’ın bu durumunu diline dolayan isimlerden. Ünlü milyarder Cuban, katıldığı bir podcast’te çocuklarından birinin doğumundan sonra milyarder Tesla CEO’suna mesaj attığı bir hikaye anlattı.

MARS İÇİN KESİNLİKLE YETERLİ OLMAYACAK

Cuban, Musk’ın 2021’de müzisyen Grimes ve Musk’ın şirketi Neuralink’teki bir yönetici ile 3 çocuğu olmasından sonra Musk’a bir mesaj gönderdiğini söylüyor: “‘Dostum, tebrikler, kaç tane olacak?’ diye sordum, bana ‘Mars’ın insanlara ihtiyacı var’ diye bir mesaj gönderdi.”

Cuban, metne güldüğünü ve daha sonra yanıt verdiğini, ancak Musk’ın cevap vermediğini söyledi: “Benden hoşlandığını sanmıyorum.”

Musk’ın şu anda bilinen 9 çocuğu var. Musk daha önce defalarca uygarlık için en büyük risklerden birinin doğum oranlarının düşüşü olduğunu, gelecekteki potansiyel düşük nüfusla ilgili endişelerini paylaşıyor.

Geçen hafta Musk, “Dünya için yeterli insan yoksa, o zaman Mars için kesinlikle yeterli olmayacak” diye de tweet atmıştı.

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