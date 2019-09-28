Aleyna Tilki: Artık benim de defom var

Aleyna Tilki: Artık benim de defom var

Genç yaşta şarkıcılık kariyerinde başarılı adımlarla ilerleyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından genç takipçileriyle paylaşımlarda bulunuyor. Kimi zaman yazdığı şarkı sözlerini hesabından paylaşan Tilki, kimi zaman da bir hız treninde çekilmiş görüntülerini deprem benzetmesi yaparak paylaşıyor.

DÖVME YAPTIRDI

Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda yaptırdığı ilk dövmesini gösterdi. Instagram hesabının hikaye kısmından paylaştığı görüntüde koluna dövme yaptırdığını gösteren Tilki, bu yeni gelişmeyi “Artık benim de defom var” notuyla duyurdu.



