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Aleyna Tilki: ‘Starım’ dedim, kapıdan kovuldum

Warner Music'ten İngilizce 'Retrograde' parçasını çıkaran Aleyna Tilki, konuk olduğu bir programda, "İlk zamanlar şirkete gidip, 'Beni en yetkili kişiyle görüştürün, Türkiye'de inanılmaz popüler ve starım' dedim. Kapıdan kovuldum" diye konuştu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:42, 04/05/2021
Hayat HaberleriMagazin
Aleyna Tilki: ‘Starım’ dedim, kapıdan kovuldum

Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden Warner ile anlaşma imzalayıp ilk İngilizce single’ını çıkaran Aleyna Tilki şunları söyledi:

“17 yaşında Amerika’ya gittiğimde Warner’ın binasına girip ‘Beni en yetkili kişiyle görüştürün. Ben Türkiye’de starım’ dedim. Kapıdan kovuldum. Ama sonunda onlar benimle anlaşma imzalamak için İstanbul’a geldi.”

“BU DESTEĞE İHTİYACIM VARDI”

Instagram’da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Aleyna Tilki’ye yeni şarkısı ile ilgili aldığı geri dönüşler sorulmuştu.

Tilki, “Harika tepkiler alıyorum. Özellikle Latin Amerika, Hindistan ve Kuzey Avrupa'dan çok güzel tepkiler alıyorum. Bunların dışında Türkler zaten beni çok güzel destekliyor. Bu desteğe ihtiyacım vardı ve sağ olsunlar bana bu desteği verdiler” ifadelerini kullanmıştı.

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Aleyna Tilki Amerika Avrupa Hindistan İngilizce Instagram istanbul Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:39,