Amber Heard’ın şiddet uyguladığını gösteren ses kaydı başına dert oldu

Johnny Depp ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve geçtiğimiz günlerde ses kayıtları ortaya çıkan Amber Heard için imza kampanyası başlatıldı. Johnny Deep hayranları, ünlü oyuncunun Aquamen 2 filminden atılması için imza topluyor...

Olaylı bir boşanma süreci yaşayan Johnny Deep ve Amber Heard tarafında sular durulmuyor. Daha önce Deep’in kendisine şiddet uyguladığını iddia eden Heard’ın, ünlü oyuncuya şiddet uyguladığını yansıtan ses kaydının ortaya çıkması işin seyrini değiştirdi.

Deep’in hayranları Heard'ın Aquaman 2'den kovulması için imza kampanyası başlattı. We Got This Covered'da yer alan habere göre bu ses kaydının gündeme gelmesinden çok önce Johnny Depp hayranları, Amber Heard'ın Aquaman'in yakında çekilecek devam filminden çıkarılmasını talep eden bir imza kampanyası başlatmıştı. Change.org'da yer alan kampanyaya sebep olarak Amber Heard'ın Johnny Depp'e şiddet uyguladığına dair iddialar gösterilmişti.



Geçen birkaç ay içinde neredeyse 45 bine yakın imzaya ulaşan kampanya, ses kaydının patlak vermesiyle bir anda büyük ilgi gördü. Kampanya şu sıralar 150 bin imzayı aştı. “Amber Heard’ın aile içi şiddet konusu bilindiği ve kanıtlandığı için Warner Brothers ve DC Entertainment Heard'ı Aquaman 2 film projesinden çıkarmalı. Heard mağdurlarının çektiklerini görmezden gelmemeli ve bir istismarcıyı göz alıcı hale getirmemeliler. Erkekler de tıpkı kadınlar gibi aile içi şiddetin mağdurları. Bu kabul edilmeli ve istismarcı olduğu bilinen bir kişinin eğlence sektörü tarafından övülmesini önlemek için önlem alınmalı. Doğru olan şeyi yapın. Amber Heard'ı Aquaman 2'den çıkarın” mesajları yayınlandı.