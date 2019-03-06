Anıl Tetik kimdir? Anıl Tetik nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT televizyonunda yayınlanan Tek Yürek dizisinde, Yusuf karakterini canlandıran Anıl Tetik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…Anıl Tetik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ANIL TETİK KİMDİR?

Anıl Tetik, 1 Temmuz 1991 İstanbul Küçükçekmece doğumludur. Aslen Kırklareli’lidir. Kadir Has Üniversitesi’nde Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünde okudu. Başarılı bir motor sporcusu olan Anıl Tetik motor sporlarında iki kez Türkiye birinciliği ve son olarak Doğu Avrupa Pist Şampiyonası’nda da birincilik elde etti. Survivor yarışması ile tanındı.

İlk oyunculuk deneyimini ise Alemin Kralı dizisi ile yaşamış; daha sonra Hayat Bazen Tatlıdır gibi yapımlarda yer almıştır. Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Tek Yürek dizisinde Yusuf karakterini canlandırna Anıl Tetik, 1.86 metre boyunda, 75 kilo ve Yengeç burcudur.

Anıl Tetik’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Tek Yürek (Yusuf) (TV Dizisi)

2017 – Kızlarım İçin (Egemen) (TV dizisi)

2016 – Hayat Bazen Tatlıdır (Koray) (TV Dizisi)

2016 – Görümce (Ajans Çalışanı) (Sinema Filmi)

2012 – Alemin Kıralı (TV Dizisi)