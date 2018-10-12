Arda Turan tarafından darp edilen Berkay’ın tedavi gördüğü hastaneden ilk fotoğraf!

Futbolcu Arda Turan şarkıcı Berkay'la yaptığı kavga sonrasında gündeme gelmiş ve Berkay'dan özür dilemek için şarkıcının tedavi olduğu hastaneye gitmişti. Hastanede de Berkay'dan olumsuz cevap alan Arda Turan, bir kez daha öfkesine yenik düşerek etrafa ateş etti. Kimsenin can güvenliğini düşünmeden sorumsuz hareketler sergileyen Ardan Turan'ın silahından çıkan mermi kovanı objektiflere yansıdı.

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Futbolcu Arda Turan ile popçu Berkay arasında 10 Ekim sabaha karşı Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’ isimli mekanda başlayan kavga, farklı bir boyuta geldi. Arda Turan tarafından barda sözlü tacize uğradığını iddia eden Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’in şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün sabah inceleme başlattı. Bu arada dün ortaya çıkan polis tutanakları ve kamera görüntüleri ise olayın bir bar kavgasından çok daha büyük olduğunu açığa çıkardı.

HASTANE ÇALIŞANLARI MERMİYİ FARK ETTİ



Çalışanlar, mesaiye başladığında yerdeki mermi izini fark etti ve olay böylece polise intikal etti.

AVUKATI BASIN AÇIKLAMASINDA BULUNDU

Arda Turan akşam saatlerinde ifade verdi. Berkay’ın avukatı Ayşegül Mermer ise şöyle dedi: “Kamera kayıtlarına göre; Arda Turan, 6-7 kişiyle Berkay’ın arkasından konuşmak için hastaneye gidiyor. Arda Bey, müvekkilime ‘Ben senin eşin olduğunu bilmiyordum. Biliyorsam, çek, vur beni’ diyor. Müvekkilim de ‘Bilip bilmemen önemli değil, yaptığın yanlıştı’ karşılığı verince Arda Bey, ‘Ben böyle bir şey yapmam’ deyip yere ateş ediyor”