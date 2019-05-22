Ayçin İnci kimdir? Ayçin İnci nereli ve kaç yaşında?

Ayçin İnci, 1980 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 2003 yılında yayınlanan Kurşun Yarası adlı dizi ile geçen Ayçin İnci ile ilgili merak edilenler haberimizde... Ayçin İnci nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar adlı dizide Canan karakterini canlandıran Ayçin İnci hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Ayçin İnci kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

AYÇİN İNCİ KİMDİR?

Ayçin İnci, 3 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Babası Murat İnci’dir. Annesinin adı Çiğdem Karakoç’dur. Ablası Ayça İnci de oyuncudur. Emektar sinema oyuncusu Bilal İnci'nin ise torunudur.

1999-2001 yılları arasında Marmara Çağdaş Bilimler Vakfında İngilizce kurslarına devam eden Ayçin İnci, 2001 2002 yılları arasında Bilgisayar Prog ve analistliği kursunu bitirdi. Ayçin İnci, Açık Öğretim Fakültesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Şahika Tekand Oyunculuk Atölyesi’nde eğitim alan Ayçin İnci 2003 yılında rol aldığı Kurşun Yarası isimli dizi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirmiştir.



Misi Misi, Kara Duvak, Oğlum İçin, Benim Annem Bir Melek, Mor Menekşeler, İbret-i Alem, Salih Kuşu, Tozlu Yollar, Ne Diyosun Binnur, Üç Arkadaş, O Hayat Benim gibi birçok dizide rol alan Ayçin İnci, şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Canan karakterine hayat vermektedir. Ayçin İnci, 1.76 metre boyunda, 56 kilo ve İkizler burcudur.

Ayçin İnci’nin rol aldığı tiyatro oyunları:

2006 – Eurdeke’nin Çığlığı – Studio Oyuncuları

2008 – Aşk Her Yerde – Duru Tiyatro

Ayçin İnci’nin rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Arka Sokaklar (Canan) (TV Dizisi)

2018 – Bir Litre Gözyaşı (Sevda) (TV Dizisi)

2018 – Canavar Gibi: Türk İş Frankeştayn (Sinema Filmi)

2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Sinema Filmi)

2014-2016 – O Hayat Benim (Zuhal) (TV Dizisi)

2015 – Yusuf ve Yusuf (Feraye)(Sinema Filmi)

2014 – Üç Arkadaş (Jülide) (TV Dizisi)

2014 – One Night In Istanbul (Kumandan)(Sinema Filmi)

2013 – Salih Kuşu (Derin)(TV Dizisi)

2013 – Tozlu Yollar (Handan) (TV Dizisi)

2012 – İbret-i Alem (Kenan’ın Sevgilisi)(TV Dizisi)

2011 – Mor Menekşeler (Köfte Leman)(TV Dizisi)

2008 – Benim Annem Bir Melek (Nalan Turuncu)(TV Dizisi)

2007 – Kara Duvak (Gülbiye Mevlütoğlu)(TV Dizisi)

2007 – Mavi Gözlü Dev (Cahide Sonku)(Sinema Filmi)

2007 – Oğlum İçin (Nihan)(TV Dizisi)

2005 – Misi (Misi)(TV Dizisi)

2005 – Sen Ne Dilersen

2003 – Kurşun Yarası (Olimpia)(TV Dizisi)