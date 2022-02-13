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Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz’den üzen haber

Ayna grubunun kurucusu ve solisti Erhan Güleryüz, bugün yaptırdığı corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yayınlanma: 21:24 - 13 Şubat 2022 Güncellenme:
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Ayna grubunun solisti Erhan Güleryüz’den üzen haber

Ayna grubunun kurucusu müzisyen Erhan Güleryüz, sevenlerini üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’nın test sonucuyla ilgili kendisine gönderilen mesajı paylaşan Güleryüz, şu ifadeleri kullandı;

“Sn. SAM* GÜL*, 13/02/2022 tarihli test sonucu POZİTİFtir. Ekiplerimiz gelene kadar acil sağlık durumu dışında lütfen evden çıkmayınız.7 gün sonra görüşmek üzere….”

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