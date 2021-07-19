Ayta Sözeri duygu dolu anlar yaşattı

Bodrum’daki Antik Tiyatro’da konser veren Ayta Sözeri’yi bin 650 sanatsever izledi.

Konserinde giydiği derin yırtmaçlı dekolte kıyafet ile dikkat çeken Sözeri , konserin ilk bölümünde Türk sanat müziğinin seçkin eserlerine yer verdi. Şarkının sonunda konuşan Sözeri, ”Herkesin gönlüne taht kurmuş biri, bir paşası, bir sultanı vardır muhakkak… Benim paşam da Zeki Müren, nur içinde yatsın. Sevgi ve özlemle anıyorum” diye konuştu.

GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Şarkı aralarında zaman zaman dinleyicileri ile sohbet eden Sözeri, seslendirdiği ‘İkimiz Bir Fidanız’ adlı eserin ardından ”Eskiden ailemle birlikte Almanya-Türkiye, Türkiye-Almanya arasında rahmetli babacığımın vazgeçemediği kasetleriyle dinlediğimiz bir şarkıydı” diyerek hayranlarına duygu dolu anlar yaşattı.

Bazı hayranlarının gözyaşlarını tutamaması karşısında birkaç saniyelik sessizliğe bürünen Sözeri, kendisini takip eden ışıkların kapatılmasını isteyerek dolan gözlerini gizlemeye çalıştı.

Sözeri, konserinin ilk bölümünü Gülse Birsel’in kendisine gönderdiği mesaj üzerine Bülent Özdemir’in ölümsüz bestesi ‘Kaçak’ ile noktaladı. Konserinin ikinci bölümünde ise ritmi yükselterek Bodrum Antik Tiyatro’yu coşturdu.

Şarkıcı, iki saat süren sahne performansını alkışlar eşliğinde noktaladı.